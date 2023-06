Pololo de Skarleth por sus constantes referencias a Pailita: “A ninguno le gustaría que su pareja hable mucho del ex”

20 de Junio de 2023

Frente a estas constantes referencias a Pailita, sacó la voz Facundo Alonso, actual pareja de Skarleth, reaccionó ante esto señalando que “se trataba de algo normal”.

Compartir

La presencia de Skarleth Labra no ha pasado desapercibida en Gran Hermano Chile, luego que se conociera que era la ex de Pailita.

Al respecto, los demás participantes le han consultado en forma insistente sobre su relación con el artista urbano y los motivos de su ruptura.

“Terminamos porque él empezó a viajar y ahí como que ya se perdió el enfoque de la relación. Ahí pasamos como de estar 5 meses yo todo el día en su casa quedándome a dormir, a no verlo en 30 días y después verlo 5 días, después se volvía a ir”, indicó la joven.

En esta línea, Skarleth apuntó que “yo estoy orgullosa de mí porque superé una relación que de verdad me costó dos años superar. Como que yo necesitaba amor, necesitaba cariño. No era como un pololeo, era como estar con alguien con la palabra pololos, pero tú no recibes amor. (…) Cuando los hombres te tienen ya como que te descuidan”.

Frente a estas constantes referencias a Pailita, sacó la voz Facundo Alonso, actual pareja de Skarleth, reaccionó ante esto señalando que “se trataba de algo normal”.

“Yo creo que a ninguna persona le gustaría que su pareja hable mucho del ex, pero también entiendo que está en un reality donde hay gente que le va a preguntar por el tema; si la conocían por eso”, apuntó Facundo.

Ante las declaraciones de su pareja sobre Pailita, Alonso sostuvo que “está siendo sincera, explicando su realidad, contando su pasado porque quiere entrar en confianza con los demás participantes y está súper bien eso. Se veía venir”.

“Lo tomo como que ella es libre de decidir qué decir y eso no más. No hay nada que hacer, si ahora ella está conmigo”, sentenció.