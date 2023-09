VIDEO – Dan a conocer imágenes inéditas de la detención de Anita Alvarado en el aeropuerto

6 de Septiembre de 2023

En el programa Sígueme y Te Sigo, la "geisha chilena" entregó su versión de lo ocurrido la noche del viernes.

Hace algunos días se produjo la detención de Anita Alvarado en el Aeropuerto de Santiago, luego de ser acusada de agredir a un oficial de la Policía de Investigaciones (PDI).

Esta situación ocurrió luego que la llamada “geisha chilena” ingresara sin autorización al control de migración del terminal aéreo.

A raíz de este hecho, se revelaron inéditos videos en televisión y redes sociales, que mostraban la detención de la mujer durante el domingo.

La versión de Anita Alvarado tras su detención

Luego de este altercado, Anita Alvarado reveló su experiencia y detalles de su detención en el aeropuerto en conversación con el programa Sígueme y Te Sigo de TV+.

“Lo que pasó es que estamos pasando la tarde ahí, yo venía de Viña del Mar, y la verdad es que… Estábamos en el restaurante que está ahí afuera. Se nos pasó la hora porque nos metimos en una conversación profunda”, partió explicando en un audio donde contó que acompañaba a una persona que iba a tomar un vuelo internacional.

En esa misma línea, confesó que se dieron cuenta de la hora cuando quedaba poco para el vuelo, y que por esa razón decidieron correr.

“Me pasé de la línea, y ahí altiro empieza el tironeo (…) Entonces, a mí también se me salen las chuchadas. Puta, no seas tan agresivo po’, mier… Es verdad que yo le contesté mal”, afirmó la figura televisiva.

Allí reveló que “me tiró contra el piso heavy, si te digo, me sacó la muñeca”.

Desde la PDI asegurron que la mujer estaba bajo los efectos del alcohol y golpeó a un funcionario en el rostro, por lo que tuvo que ser reducida para detenerla.

Sobre esto, Alvarado señaló: “Nunca me llevaron a hacerme exámenes para el alcohol (…) qué brutal fue, toda la noche fueron perros conmigo”.