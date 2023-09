“No merecía este trato”: qué dijo Anita Alvarado tras ser detenida y formalizada por agredir a PDI

3 de Septiembre de 2023

La "geisha chilena" ocupó su cuenta de Instagram para entregar su versión de los hechos y denunciar las lesiones con las que quedó por el actuar del uniformado.

Horas después de su formalización, Anita Alvarado utilizó su cuenta de Instagram para referirse por primera vez a lo que fue su detención tras agredir a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) en el Aeropuerto de Santiago.

Las primeras informaciones apuntaron a que la “geisha chilena” llegó hasta el terminal aéreo para dejar a una familiar que se iría de viaje. Sin embargo, ingresó a un área no autorizada, lo que motivó a que un subprefecto de la PDI le solicitara su retiro.

En eso se inició un altercado que terminó con Alvarado dejando con lesiones leves al uniformado, mientras que ella quedó detenida. Este sábado enfrentó a la justicia, quedando con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y firma mensual.

Posterior a la instancia judicial, Anita Alvarado ocupó las redes sociales para emitir sus primeras declaraciones tras su detención, donde explicó que “estaba acompañando a mi amiga corriendo a que pudiera tomar su vuelo porque se nos pasó la hora” y que “con la adrenalina pasé accidentalmente a un lugar donde no podía ingresar”.

Con varias fotografías, la ahora influencer denunció que el actuar del funcionario de la PDI la dejó con varias lesiones en sus brazos.

“Así quedé por el mal trato de un funcionario de PDI, el cual me trató como delincuente y criminal, tirándome al suelo y con la caída, moviéndome el hueso de la muñeca y dejándome con varios moretones en partes de mi cuerpo. Sin contar los dolores que me dejo en la cervical, los cuales me tengo que ir a ver mañana”, consignó.

En esa misma línea, Alvarado detalló que se trató de “un hombre más grande que yo” y que ella era “una mujer que no merecía este trato“.

“No soy ninguna víctima, pero tampoco una criminal. Lo más impresionante es que ellos fueron los que mandaron el comunicado a la prensa. Las cámaras del aeropuerto mostrarán la verdad y quién empezó con los malos tratos”, remató la “geisha chilena”.