Ya es oficial: Gran Hermano anuncia que Bigote será adoptado por Coni

9 de Septiembre de 2023

Gran Hermano tocó este viernes uno de los temas más importantes del programa: el destino de Bigote tras el fin del reality.

Así fue como Diana Bolocco le expresó a los jugadores que “tenemos que hablar del futuro de Bigote, porque claramente la casa de Gran Hermano es un hogar temporal, él viene de un refugio argentino, pero él necesita un hogar definitivo”.

“Entonces queríamos preguntarles si tal vez alguno de ustedes quisiera adoptar definitivamente a Bigote y llevárselo para su casa”, agregó.

Ante esto, tomó la palabra Constanza Capelli, quien se ha hecho cargo del cuidado de Bigote desde su llegada a Gran Hermano, para pedir que se fuera con ella una vez que deje el programa.

“Al principio tenía dudas de si iba a ser capaz, pero nos elegimos mutuamente, fue inevitable. Me di cuenta que yo para él soy su familia, me sigue para todos lados, cada vez que llega se preocupa donde esté yo. Ambos somos la familia del otro y para mí el mejor premio de este reality, además de mi Pincoyita, es Bigote y decidí que me lo quiero llevar, si me lo permiten”, indicó, ante el aplauso de todos los demás participantes.

Pero además de Coni, Rubén dejó ver que también quería llevarse a Bigote, para que sea la mascota de sus hermanos, en caso de que Capelli no pueda tenerlo.