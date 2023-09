VIDEO – “Más que nada…”: contra quién votó Coni en la nominación espontánea de Gran Hermano

5 de Septiembre de 2023

La joven bailarina recurrió a esta herramienta a raíz del conflicto ocurrido el fin de semana para así proteger a Pincoya.

En la edición de este lunes de Gran Hermano, Coni Capelli sorprendió a la audiencia al realizar la nominación espontánea, una vez que Francisca Maira abandonó la casa.

La joven de 26 años explicó en el confesionario que recurrió a esta opción “más que nada por el conflcto que sucedió el fin de semana. Me di cuenta que en el juego la Pincoyita y yo, es la única persona en la que puedo confiar y a la única persona que voy a defender, incluso más que a mí misma“.

De esta forma, los tres primeros votos de Coni en la nominación espontánea de Gran Hermano fueron para Jorge Aldoney, debido a que “él ha manifestado varias veces que ya cumplió un tiempo acá, que quiere irse y, también, creo que ha sido un poco injusto”.

“Simplemente él critica cuando no es una persona a la que él estima, hace la crítica y no creo que eso sea consecuente“, agregó.

Los otros dos votos, que “me duelen bastante”, reconoció Coni, fueron para Mónica Ramos. “Simplemente por estrategia, creo que puede ser salvada. La quiero mucho, la adoro, me ha apañado mucho, ella no me enjuicia. A veces tenemos nuestros encontrones, pero netamente por convivencia”, señaló.

Además, recordó que tiene un “propósito muy lindo acá adentro, así que solamente mi votación hacia ella es estratégica“.