La reacción que generó en Argentina la denuncia de abuso en Gran Hermano Chile

Tanto la prensa digital como la televisión argentina abordaron lo ocurrido con Rubén y Scarlette al interior de la casa estudio, asegurando que deberá actuar la justicia del país vecino.

Durante el fin de semana, Scarlette Gález llegó hasta el confesionario de Gran Hermano para denunciar de abuso a su compañero Rubén Gutiérrez, detallando que sufrió tocaciones mientras dormían en la madrugada del sábado pasado.

Considerando que el reality show de Chilevisión se graba en Argentina, la televisión trasandina no se ha quedado exenta de comentar la situación.

Durante este domingo, varios medios argentinos como TN, C5n, Canal 26 y otros sitios de espectáculos, hicieron cobertura de este caso que involucra a dos participantes de la casa estudio ubicada en Buenos Aires.

En el último capítulo del programa Estamos Okey de América TV, se mostraron las polémicas imágenes junto con el comunicado publicado por Chilevisión al respecto.

Con todos los antecedentes reunidos, los panelistas fueron críticos con la producción de Gran Hermano Chile, asegurando que debieron haber eliminado a Rubén apenas notaron sus conductas y no hacer un show mediático con el tema del abuso.

“Realmente no sé cómo el productor general no lo echó en cámara, porque las caras de incomodidad de las chicas se veían. Eso no es un juego, es un toqueteo obsceno que las chicas no están consintiendo salvo que lo hacen porque están en el programa”, explicó Fanny Mandelbaum, refiriéndose a otros videos del ex carabinero que se han viralizado en redes sociales que involucran a Viviana Acevedo y Francisca Maira.

Sobre esto, la invitada al programa aseguró: “Yo creo que la responsabilidad es el productor”.

El conductor del espacio televisivo, Sebastián “Pampito” Perello, acusó incluso que “está haciendo un show con todo esto. Vamos a ver qué pasa esta noche, si lo expulsamos. Me parece que esto es directo, adelante de todos, la voz de Gran Hermano diciendo afuera”.

Ante esto, Guido Záffora, también animador del programa, recordó que en España un caso de abuso sexual en el reality llegó a la justicia.

“Esto es tremendo, sobre todo por el comunicado, porque si estamos viendo esta imagen y la persona a cargo no toma cartas en el asunto y solamente divide a los participantes. Me parece que esta noche la situación se va a volver más complicada”, añadió.

En tanto, otra invitada argumentó que “se especula muchísimo con el minuto a minuto, con el rating, para ver cómo va la expulsión en vivo y ver qué se hace. Es horrible lo que estoy diciendo, porque las determinaciones se tendrían que tomar en el momento”.

Además, acotó que para este caso de abuso en Gran Hermano Chile, “deberá actuar la justicia argentina”.

De momento, aún no se ha confirmado si se presentará una denuncia ante la justicia trasandina por lo ocurrido con Rubén quien, recordemos, fue expulsado de Gran Hermano tras la denuncia de abuso.