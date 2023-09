VIDEO – Gran Hermano: Rubén ya está en Chile y sus compañeros celebran el fin de su “dictadura” en la cocina

13 de Septiembre de 2023

Rubén Gutiérrez, expulsado de Gran Hermano tras conocerse el caso de acoso sexual a Scarlette Gálvez mientras ella dormía, ya se encuentra en Chile.

El individuo de 26 años retornó al país luego que Chilevisión pusiera fin a su contrato, pagándole lo acordado por su participación en el reality.

En esta línea, la estación de TV desestimó que Rubén sea entrevistado o tenga espacio en sus programas, aunque le dio libertad para conversar con otros canales.

A pesar de esto, el ex participante de Gran Hermano sigue recibiendo apoyo sicológico, al igual que Scarlette Gálvez.

Fin a la “dictadura” en la cocina de GH

Por su parte, al interior del reality show pusieron énfasis que con la partida de Rubén, se acabó su “dictadura” en la cocina, permitiendo así que otros participantes, como Rai, Pincoya, Fede y Coni puedan cocinar menús más variados para el resto de la casa.

Y es que en los últimos días han podido disfrutar de almuerzos con ensaladas, tortillas de verduras y hasta postres, entre otras opciones, dejando de lado el arroz y los fideos con pollo.

Ante esto, Ignacia Michelson le preguntó a Pincoya porque no era ella la encargada de la cocina en el pasado, ante lo cual la oriunda de Chiloé le explicó que “si hay alguien (Rubén) que no quiere que tú hagas (el almuerzo), entonces no puedes hacerlo”.

Frente a esto, Ignacia recalcó que “estoy muy feliz porque estos 3 días hemos comido como reyes”, obteniendo el apoyo del resto de la mesa.

“Rubén compraba mal, la dieta de hombres era pésima. En mi defensa debo decir que yo siempre era la que discutía (las compras). Comíamos arroz, pan y fideos todos los días”, acusó Coni.