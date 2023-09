VIDEO – “¿Me echaste de menos?”: revelan las primeras pistas del personaje de Francisca Imboden en Generación 98

13 de Septiembre de 2023

Si bien se desconocían detalles del rol de la actriz en la teleserie nocturna, este miércoles conoceremos más sobre su personaje.

Este miércoles, Mega emitirá un nuevo capítulo de Generación 98 el cual revelará detalles del nuevo personaje interpretado por la actriz Francisca Imboden. .

Esto ocurrió luego de que en el adelanto, que se emitió tras el episodio de este martes, se viera a Paula (Josefina Montané) y a Cota (Luz Valdivieso) en la galería justo en el momento cuando esta última recibe una misteriosa llamada.

“¿Habló con la señorita María Constanza Estuardo?”, se escucha decir a una mujer al otro lado del teléfono. “Sí, pero no quiero cambiar de plan, ni de compañía, estoy perfecto como estoy”, respondió rápidamente la artista, sin pensar lo que se vendría a continuación.

“Oye, pero ¿cómo no me reconocí la voz? Han pasado años, pero los recuerdos quedan, ¿o no me echaste de menos?”, lanza la persona provocando que el rostro de Cota cambiara rápidamente.

Aunque no se da mayor detalle, esto explicaría que el nuevo personaje de Francisca Imboden, quien se integrará a Generación 98 estará ligado a Cota, lo que podría traer problemas en su relación con Paula.

Más sobre el capítulo de Generación 98

En el adelanto también vemos a Robin (Gabriel Urzúa), quien manifestó su intención de querer encarar a Javiera (Paloma Moreno) por visitar a Martita (Daniela Ramírez) para pedirle ayuda para recomponer su matrimonio con Gonzalo (Nicolás Oyarzún).

Pero esto no es todo, ya que el ingeniero, en una conversación con su padre se enterará que Valentina (María Gracia Omegna) fue a amenazar a Martita a su departamento.

Momentos más tarde, se ve que va a hablar la esposa de Juan José (Nicolás Poblete) para encararla: “Quiero saber por qué fuiste a la casa de la Martita a hablar con ella”.