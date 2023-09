“Estoy en mi límite”: Hans colapsó y cuestiona su estadía en Gran Hermano

14 de Septiembre de 2023

El jugador de 18 años manifestó su cansancio a tres meses del inicio del encierro.

Compartir

Durante el último episodio de Gran Hermano, se vio que Hans Valdés ha estado desanimado e incluso ha pensado en renunciar al reality de Chilevisión.

Algunos de los factores que han afectado al participante de 18 años, ha sido la salida de la señora Mónica y que actualmente solo quedan tres integrantes de la pieza del after cuando partieron siendo mayoría. Además, a esto se sumó que entraron nuevos participantes a la competencia y que pronto se espera el repechaje.

El colapso de Hans

El joven oriundo de Constitución, en una conversación con Alessia Traverso y Jorge Aldoney les reveló: “Ya siento que estoy en mi límite”.

“Entonces, lo mejor hermano es dar un paso al costado”, respondió el Míster Mundo Chile, haciendo alusión a renunciar descartando que quede en la placa de esta semana.

Sobre esta posibilidad, Hans hizo una impactante confesión: “Confío en que sí y que la gente me elimine”.

“No quiero que mi familia me vea mal, o sea ya me está viendo mal, pero ya más allá… no sé qué ganaríamos con estar acá. No me quiero ir por la puerta de atrás”, manifestó cabizbajo.

A modo de consuelo, Jorge le aseguró que “nadie se va por la puerta de atrás… Tienes 18 años y quizás ya hiciste lo que tenías que hacer nomás”.

Finalmente Hans recordó su motivación para entrar al encierro, y que el dinero lo ayudaría para el futuro. “Era lo que yo venía a buscar por mi familia, pero todo está afuera, ahí está la vida”, dijo visiblemente afectado.

Hay que recordar, que el joven jugador no se iría con las manos vacías ya que hace algunas semanas ganó un premio de 8 millones de pesos en una prueba del líder.