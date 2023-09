VIDEO – Quién recibió el voto legado de Mónica en Gran Hermano

14 de Septiembre de 2023

La más reciente eliminada del reality show dejó dos votos a uno de sus ex compañeros en la casa.

Luego de que este martes no se emitiera por el partido de Chile con Colombia por las Clasificatorias, Gran Hermano volvió a las pantallas de Chilevisión la noche del miércoles, con un episodio que estuvo marcado por la entrevista a Mónica, la más reciente eliminada.

Junto con eso, los participantes al interior de la casa estudio conocieron el voto legado de la mujer de 77 años. A través de un video, la ahora ex participante partió enviándole un mensaje a Hans, su nieto adoptivo.

“Le deseo lo mejor, le mando mi corazón y todas mis buenas vibras a mi nieto postizo, que yo sé que él va a poder llegar a la final”, dijo.

Posteriormente, explicó los motivos por los que había elegido a esta persona para entregarle su voto legado: “Tuve muy poco tiempo de conocer a esta persona, no tengo nada personal contra ella“.

“Mi voto legado es para Ignacia Michelson“, agregó Mónica, entregando su voto legado y sorprendiendo a los jugadores de Gran Hermano, pero no, al parecer, a la joven aludida.

¿Qué dijo Ignacia Michelson?

Consultada por Diana Bolocco sobre la decisión de Mónica en Gran Hermano, Ignacia Michelson aseguró que “ya lo sabía, y la verdad me vale lo que me deberían estar metiendo“, y agregó que “no me importa, la verdad, para ser sincera”.

“En México, decir eso es como simpático, tal vez acá lo tomen mal, pero me vale nada“, cerró.