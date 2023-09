VIDEOS – La pelea que obligó a detener el show de Américo en las fondas de Viña del Mar

18 de Septiembre de 2023

"... Siento que te amo, de tal manera que me falta todo cuando tu no estás..." alcanzó a cantar el intérprete tropical antes de frenar su presentación.

Un nuevo hecho de violencia en el Sporting Club de Viña del Mar se registró este sábado. Si el viernes una riña se había hecho viral en las plataformas digitales, lo que ocurrió este 17 de septiembre en las fondas de la Ciudad Jardín repitió la historia en redes sociales. Esta vez con Américo.

Una violenta pelea entre dos personas que se desató porque una de ellas intentó ganar espacio y avanzar hacia el escenario, según los organizadores, se produjo a pocos metros del cantante tropical.

“Siento que te quiero, de tal manera que me vuelvo loco cuando tu te vas… Siento que te amo, de tal manera que me falta todo cuando tu no estás…”, alcanzó a cantar el intérprete nacional antes de detenerse frente a la escena que quedó registrada en el video que compartió “Sitio del Suceso”.

La situación no pasó a mayores y se sumó como un segundo incidente grave después de la riña que se produjo el viernes en el tradicional centro de eventos viñamarino.