VIDEO – Generación 98: la confesión de Robin que Martita jamás esperó

22 de Septiembre de 2023

La declaración del enfermero ocurrió luego de contar la complicada situación que vivió cuando fue alumno de un liceo de hombres.

Compartir

El episodio de este jueves de Generación 98 se vivió un íntimo momento entre Robin (Gabriel Urzúa) y Martita (Daniela Ramírez), la mañana después de la conversación que ambos mantuvieron con el “Chico” Olmedo (Gabriel Cañas).

La conversación entre los dos amigos se inició luego de que el enfermero no pudiera creer que el empresario fuera mal visto por sus compañeros en el colegio, e incluso fuera víctima de bullying.

“¿Y tú Martita? Yo sé que no te gusta hablar de este tema, pero algún día tenemos que echar afuera”, invitó Robin a su amiga a hablar de los hechos que vivió en su etapa escolar. “Si nos ponemos a hablar del bullying yo puedo hacer un seminario acá“, agregó quien se hace pasar por Sammy.

Fue en ese momento que el querido personaje de la teleserie nocturna de Mega le explicó a Martita que “me teñía el pelo rojo, me creía la Geri de las Spice Girls. Era un liceo de puros hombres, me hacían cagar, ni los profes me defendían. Las tías del aseo me agarraban pal hue… Era el último bicho en esa escala alimenticia de ese liceo“.

En esa escena de Generación 98, Martita le preguntó a Robin si lo pasó muy mal en ese periodo, momento en que le entregó una sorpresiva y sincera confesión que, a la fecha, no le había contado a nadie.

“O sea, como el hoyo. Lloraba todos los días. Yo te voy a decir algo que no le he dicho nada pero… Yo tres veces intenté matarme”, reconoció el enfermero.