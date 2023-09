Así será la escena con la que Lorena Bosch debutará en Generación 98

21 de Septiembre de 2023

El personaje finalmente dará la cara frente a "Chico" Olmedo, insinuando que ambos tienen un secreto.

Tras varias semanas desde el anuncio de su llegada, finalmente en el episodio de este jueves de Generación 98 veremos el esperado debut de Lorena Bosch, el cual ya está disponible para aquellos que tengan MegaGo.

La actriz, que además debuta en el Área Dramática de Mega, interpretará a “Pitu” Mardones, la denominada “cara de lenteja” en el Saint Williams, y que estará ligada a “Chico” Olmedo (Gabriel Cañas).

Después de merodear la casa del empresario en varias oportunidades, la mujer finalmente dará la cara frente a quien fue uno de sus ex compañeros. Eso sí, no le hará ninguna gracia su aparición, sobre todo en el frontis de su hogar.

“Desde que llegaste a Santiago lo único que has hecho es merodear aquí en mi casa, por favor”, le reprochó Olmedo a Mardones y le recordó que “nosotros tenemos ciertos acuerdos. ¡No puedes estar acá!”.

Justo en ese momento, aparecieron los hijos del empresario, quien rápidamente les pidió que volvieran a ingresar a la casa, lo que molestó a la mujer. “¿Qué te pasa Hernán? ¿No me vas a presentar a tus hijos?“, le consultó.

Una vez que los menores entraron, “Chico” Olmedo le insistió a la “Pitu” que “no me gusta que no cumplas con nuestros acuerdos“.

“¡Estás rompiendo todas las reglas! Si nosotros nunca nos vamos a encontrar aquí”, agregó, lo que llevó a que la mujer le insinuara a que ambos esconden un secreto. Finalmente, Olmedo opta por retirarse del lugar en compañía de la mujer.

El avance de Generación 98

Para los televidentes, el avance que se vio la noche de este miércoles dio cuenta del debut de Lorena Bosch en Generación 98, el cual puedes revisar a continuación.