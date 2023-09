VIDEO – Gran Hermano: la inesperada renuncia de Fede

28 de Septiembre de 2023

El argentino explicó que su salida se debe a motivos personales.

Durante la mañana de este jueves, Fede Farrell reunió a todos sus compañeros de encierro en el living para anunciarles que presentó su renuncia a Gran Hermano.

El registro fue transmitido por Pluto TV y fueron los seguidores del reality quienes han viralizado la noticia en redes sociales de lo que alcanzaron de ver, antes de que las imágenes fueran interrumpidas por el logo, como es de costumbre.

En el video se ve al participante argentino frente a los otros integrantes de la casa estudio para contarles de su decisión.

“Chicos en un rato van a nominar y quiero contarles que yo en un rato me voy. Por eso necesito que no voten por mí, yo sé que ustedes no iban a votar por mí pero tengo que decírselos”, explicó Fede, entre bromas.

Fede Abandonara el programa



Su aporte: Trajo a la Fran de vuelta al programa con sus dos votos porque según el quería conocerla e hizo perder a Cony la prueba del líder#LaResistenciaLulo #GranHermanoCHV #TheLulosShow #GranHermanoChile pic.twitter.com/hfAs36Uq9O — 🩶💜🩷💛Lulo Forever♥️💛🩵💚 (@Teamluloforever) September 28, 2023

Dejando de lado todo tipo de especulaciones, Fede explicó que su renuncia a Gran Hermano fue por motivos personales sin dar mayores detalles de la situación.

La noticia hace pocos minutos fue confirmada por Chilevisión, quienes a través de sus redes sociales escribieron: “¡Abandonará la casa! Esta mañana Fede tomó la decisión de renunciar a la casa más famosa del mundo. ¿Cuáles habrán sido sus motivos?”

Desde el canal privado aseguraron a EL DÍNAMO que salida se concretará durante esta jornada y no será parte del panel, como es tradición con quienes salen del encierro. Se espera que las imágenes sea posible verlas durante la edición prime del reality show durante la noche.