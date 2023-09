“Me puse a llorar”: Arturo Longton explicó los motivos detrás de su salida del panel de Gran Hermano

29 de Septiembre de 2023

Fue en El Purgatorio donde el ex chico reality se refirió a su comentada renuncia al espacio de Chilevisión.

Compartir

La noche de este jueves en El Purgatorio, Arturo Longton se refirió por primera vez a lo que fue su salida del panel de Gran Hermano.

En primera instancia, el ex chico reality desmintió que su decisión se debiera a que ingresaría a Tierra Brava, nueva apuesta en el género de Canal 13.

Junto con eso, explicó que “la razón es potente, nunca me sentí cómodo en ese rol, porque tenía poco espacio para hablar, y sí reconozco la excelente relación con mis compañeros y con los animadores”.

Sin embargo, “yo era antipopular y en el fondo mi opinión era muy distinta al resto, me gustaban los participantes que no eran populares“.

Pero un día lunes, según relató, cuando dedicó críticas a un querido participante del espacio de Chilevisión, todo cambió de rumbo. Una vez que llegó a su casa, revisó su celular y dio cuenta de agresivos mensajes que había recibido, entre ellas varias amenazas.

“Una era vamos a contratar un sicario, sabemos que tienes familia… sé que eran amenazas vacías, pero llega un momento en el que de diez, una puede ser cierta”, señaló.

En ese momento, sostuvo que “yo dije soy un simple panelista, ¿y me voy a estar exponiendo a esto? No lo necesito”.

Cuando presentó su renuncia, el equipo de Gran Hermano le dio a Arturo Longton una semana para meditar bien en su decisión.

“Ese día lunes te juro me puse a llorar, me dio una crisis de angustia, al otro día andaba súper débil, no estaba bien”, reconoció.