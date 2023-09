Tres en placa y una se salvó: lo que dejó la noche de nominación en Gran Hermano tras el repechaje

29 de Septiembre de 2023

Los participantes nominados deberán esperar la decisión del público para ver quién abandonará la casa estudio el domingo.

La noche de este jueves, y de forma excepcional, se llevó a cabo la noche de nominación en Gran Hermano, donde tres participantes quedaron nominados en placa y una logró salvarse por decisión de iCata, la líder de la semana.

Este es el primer proceso que se lleva a cabo luego del repechaje que trajo de regreso a seis jugadores: Francisco, Francisca, Alessia, Estefanía, Skarleth y Sebastián. En tanto, ocurrió luego de la salida de Fede, quien decidió abandonar por motivos personales el encierro.

Una vez que se concretaron las votaciones, los participantes de Gran Hermano que quedaron nominados en la placa de eliminación fueron Scarlette, Raimundo, Francisca e Ignacia.

Finalmente, los animadores del reality show le pidieron a iCata que se parara a un lado del monitor para entregar los motivos de su decisión y a quién rescataría.

Ignacia Michelson sigue una semana más

La joven gamer no tuvo mayores complicaciones y explicó que pese a que es una decisión difícil, puesto que si bien a Francisca no la conoce, y tanto con Raimundo como con Scarlette mantiene una buena decisión, se inclinará por salvar a Ignacia.

“Con la que más conecté es con Ignacia, así que salvo a la Nachita“, dijo iCata. De esta forma, Michelson, por segunda vez, logra salvarse de someterse a la votación del público.

En tanto, la ex conejita Playboy destacó que con la recién llegada se llevan muy bien y “tenemos varias cositas en común, pero no pensé que me iba a elegir. Pero gracias, estoy muy agradecida”.