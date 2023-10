Fanáticos insistieron a Adele para que visite Chile tras recibir la bandera de regalo

2 de Octubre de 2023

La británica subió la imagen a varias redes sociales provocando la emoción de sus seguidores chilenos.

Adele sorprendió a sus fanáticos en redes sociales luego que publicara una imagen luciendo la bandera de Chile que recibió durante uno de sus conciertos. La situación ocurrió en medio de una de sus presentaciones en el Caesars Palace, en Las Vegas, Estados Unidos.

Lo anterior provocó que sus seguidores chilenos rápidamente fueran a comentar su publicación, emocionados por el inesperado momento que horas antes se viralizó en redes sociales.

En el detalle, fue el pasado 29 de septiembre cuando Adele recibió la bandera de Chile poniéndosela sobre su espalda, mientras cantaba el tema When We Were Young.

Posteriormente, la intérprete británica, como lo hace usualmente, utilizó su cuenta de Instagram para publicar una serie de imágenes sobre su más reciente show, incluyendo una donde aparecía con el regalo que le hizo uno de los asistentes.

Chilenos en masa comentaron la foto de Adele

A raíz de esto, los fanáticos de la artista intérprete de éxitos como Hello y Someone Like You, llegaron en masa a comentar la publicación en Instagram donde le exigieron que visite nuestro país.

Hasta el momento, ella continúa adelante con su residencia en Las Vegas con shows semanales, por lo que de concretarse, esto recién ocurriría una vez que finalice esa serie de conciertos.