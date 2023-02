¿Los viste juntos?: la absurda teoría sobre Adele y Sam Smith que se derrumbó en los Grammy 2023

6 de Febrero de 2023

Una de las teorías más populares en redes sociales apuntaban a Sam Smith y Adele, quedando demostrado que no era cierto.

Los Premios Grammy 2023 se llevaron a cabo durante la noche de este domingo derrumbando una de las teorías más populares en redes sociales y que apuntaban a los artistas Sam Smith junto a Adele.

Desde hace varios años se viene especulando que el intérprete de “Unholy” era la misma persona que su coterránea, puesto que nunca habían sido vistos en el mismo lugar juntos.

El Crypto.com Arena fue el lugar donde finalmente, y por primera vez, Sam Smith y Adele fueron vistos en el mismo lugar. Si bien no posaron para una fotografía, diversos registros dan cuenta de que solo se encontraban a unas mesas de distancia.

Mientras él llegó junto a Kim Petras, con quien interpreta el tema “Unholy“; ella no pasó por la alfombra roja y entró directamente a la ceremonia.

En redes sociales fueron varios los registros que dieron cuenta de la presencia de Sam Smith y Adele en la ceremonia de los Grammy 2023.

Sam Smith y Adele están juntos en el mismo lugar por primera vez en LA HISTORIA pic.twitter.com/3nve7G8wBs February 6, 2023

Adele y Sam smith cuando se encuentren en los Grammy😭 pic.twitter.com/1PK00tvmfs February 5, 2023

Nunca pensé estar viva para este momento. Ver a Adele y a Sam Smith en el mismo lugar #Grammys #Grammys2023 pic.twitter.com/25cn59D68R — Luisa (@itsluisamar) February 6, 2023

Hace unos días, el propio Sam Smith se refirió por primera vez a la teoría de que con Adele son la misma persona. “Todo el mundo parece pensar que soy Adele en drag. Nunca nos han visto juntos en la misma habitación. Si bajas su voz, suena un poco como la mía. Así que la gente piensa que somos la misma persona”, dijo en The Drew Barrymore Show.

Los premios que se llevaron Sam Smith y Adele en los Grammy 2023

Más allá de derrumbarse la loca teoría de que Sam Smith y Adele eran la misma persona, ambos lograron llevarse un premios durante la ceremonia de los Grammy 2023.

Por un lado, el británico se quedó con el gramófono dorado en la categoría Actuación de Dúo/Grupo Pop por su interpretación de “Unholy” junto a Kim Petras.

En tanto, la autora de éxitos como “Someone Like You” se quedó con el premio a Actuación de Artista Pop Solista por su canción “Easy on Me“.