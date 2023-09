VIDEOS – Adele lució la bandera de Chile en el Caesers Palace de Las Vegas

30 de Septiembre de 2023

La cantante británica recibió de regalo el emblema nacional y no dudó en usarlo a modo de capa durante su concierto.

Compartir

Adele se transformó en tendencia en las redes sociales en nuestro país, tras lucir la bandera de Chile en un concierto en el Caesers Palace, en Las Vegas, Estados Unidos.

La cantante británica recibió el emblema patrio de parte de un chileno presente en el recital.

Apenas la tuvo en su poder, Adele se puso la bandera de Chile como una capa y continuó interpretando el tema When We Were Young.

Así, siguió su desplazamiento entre el público, mientras un guardaespaldas no le perdía mirada.

Según reportó T13, el chileno que le obsequió la bandera a la artista británica se llama Camilo Caro.

Otros regalos para Adele

Tras este regalo, Adele continuó recibiendo otros. Y uno de ellos fue nada menos que una réplica de la banda presidencial de Colombia.

México, Colombia, Chile próximamente Argentina… Adele reina de Latinoamérica 🙌♥️

(Ya nada más le falta venir 🥲)



pic.twitter.com/brhqGa280d September 30, 2023

Además, la cantante recibió una muñeca y un cojín con la cara de un perro salchicha.