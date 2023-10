VIDEO – Martita toma la iniciativa con Gonzalo en Generación 98

3 de Octubre de 2023

La enfermera además tendrá un enfrentamiento con Javiera en los próximos episodios.

Compartir

Durante el capítulo 71 de Generación 98 se podrá ver una esperada escena por varios de los seguidores de la teleserie de Mega. Esto, ya que Martita (Daniela Ramírez) no soporta seguir guardando silencio y al fin le relevará todos sus sentimientos a Gonzalo (Nicolás Oyarzún).

Pero esto no se queda ahí, ya que la enfermera tomará la iniciativa mientras está a solas con su amor platónico.

La confesión de Martita

En el adelanto se muestra a los ex compañeros del colegio en la oficina de Martita, mientras que ella intenta expresarse ofuscada.

“Gonzalo, yo insisto en hacer las cosas bien, te lo juro. Intento mantenerme alejada de ti, de no contestar los mensajes lindos que me mandas y tú insistes en venir a verme y mirarme así”, comenzó diciendo la enfermera.

Con el hombre enfrente y en silencio, Martita continuó: “Se me va todo a las pailas y nada de lo que hago me resulta. Todos los esfuerzos que hago son estúpidos, porque yo me quedo así como una tonta”.

“Y no sé qué hacer, porque lo único que quiero es decirte que te amo”, confesará el personaje de Daniela Ramírez antes de acercare a Gonzalo para darle un beso.

Un inesperado encuentro

Un exclusivo avance también reveló que al parecer todo saldrá bien entre Martita y Gonzalo, ya que se les ve besándose apasionadamente. Momentos más tarde, se muestra a ambos recostados en la cama cuando de repente suena el timbre del departamento de la enfermera.

Allí entra Javiera (Paloma Moreno) quien se da cuenta que se encuentra con compañía. “¿Con quién estás tú, Marta?”, preguntó la esposa del ingeniero con tono desafiante.

Todo esto se podrá ver a partir del capítulo de este martes, que actualmente se encuentra disponible en Mega Go.