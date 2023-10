Por problemas de salud: Ignacia Michelson se suma a las salidas en Gran Hermano

4 de Octubre de 2023

Gran Hermano sigue sufriendo renuncias este martes, esta vez por problemas de salud de una de las participantes.

En menos de 48 horas, Gran Hermano sufrió la salida de tres de sus participantes, ya que a Raimundo Cerda, eliminado por el público, se sumaron las renuncias de Skarleth Labra e Ignacia Michelson.

La bailarina dejó el programa luego que se le informara el fallecimiento de su abuela, lo que generó incluso que Jorge Aldoney hiciera un amago de renuncia que finalmente no concretó.

“Siento que el subir y bajar de emociones acá adentro, antes que llegaran los chicos yo estaba semi muerto y me dieron luz, sobre todo Skarleth, no soy muy expresivo pero se debe ver todo lo que me pasa a mí con ella. Sin ella no quiero continuar aquí”, expresó Jorge, quien finalmente dio pie atrás a su decisión.

Quien sí dejó Gran Hermano fue Ignacia Michelson, quien abandonó la casa estudio tras sufrir un fuerte episodio alérgico por comer chocolates.

Esto hizo que incluso llegara una ambulancia al lugar para prestarle ayuda. Por su parte, la influencer además reconoció que padecía de otitis.