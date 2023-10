Con fuertes críticas al directorio: renunció director de Programación de TVN

5 de Octubre de 2023

"A lo largo de mi gestión, he presentado numerosas propuestas e ideas que lamentablemente no han sido consideradas. He tenido que gestionar decisiones con las cuales ni yo ni mi equipo estábamos de acuerdo", acusó Rodrigo Cisternas.

Compartir

Roberto Cisternas renunció al cargo de director de Programación de TVN a solo 14 meses de haber asumido el rol, lanzando duras críticas al directorio de la señal pública, acusando falta de “un proyecto claro” para levantar al canal.

En una carta enviada a sus compañeros, Cisternas explicó las razones de su salida, apuntando en primer término a “la falta de respaldo y apoyo de mis superiores en mi día a día. En las últimas semanas, me he sentido vulnerable ante una campaña de desprestigio en mi contra. Lamentablemente, no he contado con la defensa que esperaba, a pesar de representar a TVN. Este tipo de situaciones ha sido recurrente y, en particular, me ha impactado la cantidad de información interna falsa y malintencionada que ha llegado a los medios”.

Junto con ello, Rodrigo Cisternas acusó “la ausencia de un proyecto claro y una estrategia definida en esta administración. A lo largo de mi gestión, he presentado numerosas propuestas e ideas que lamentablemente no han sido consideradas. He tenido que gestionar decisiones con las cuales ni yo ni mi equipo estábamos de acuerdo”.

“Estas cosas han traído como consecuencia una baja audiencia en nuestra señal principal y lo dejo como reflexión ya estando fuera: manteniendo una política editorial rígida dejando fuera los contenidos que la masa consume como de comedia, espectáculos (no digo farándula porque lo encuentro un término clasista que sólo se utiliza para cuando se habla de la vida de gente de estrato social más bajo, pero cuando es de la monarquía es casi un contenido cultural) y formatos arriesgados como realities, sumado a una inversión baja en contenidos es imposible poder competir contra los otros canales que si lo pueden hacer. Esos factores no dependen sólo de un director de programación sino que de una administración completa”, cuestionó.