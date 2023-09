VIDEO – La pregunta que incomodó a Julián Elfenbein en Buenas Noches a Todos

14 de Septiembre de 2023

El animador se refirió a los rumores que lo vinculan con una destacada actriz nacional.

Julián Elfenbein este miércoles fue invitado a un nuevo capítulo de Buenas Noches a Todos, el late de TVN conducido por Eduardo Fuentes.

En medio de la conversación, el animador del programa le preguntó sobre su vida amorosa tras varios rumores que lo vinculaban a la conocida actriz María Elena Swett, algo que lo puso un poco nervioso.

“Julián… ¿estás soltero?”, consultó el animador sin mayor aviso. “Sí, soltero”, respondió seguro su par de Chilevisión.

“¿Y tanto rumor que se escucha? ¿Áreas dramáticas, cosas así?”, reiteró el conductor del programa nocturno de TVN, refiriéndose a la supuesta relación del presentador con la protagonista de Dime Con Quién Andas. Sin embargo, recibió la misma breve respuesta.

“Pero si te hubiera hecho esta misma pregunta hace unos meses, ¿hubieras respondido lo mismo?”, manifestó.

Tras la insistencia de Eduardo Fuentes, el animador de The Voice comenzó a ponerse inquieto. “Entonces, ¿es mentira todo el romance con…? Te veo incómodo, como tratando de acomodarte”, lanzó con humor pero persistente en su pregunta.

“No, no, tú me estás preguntando si estoy soltero”, aclaró Elfenbein.

“A uno a veces le pueden pasar cosas, pero una pareja formal no he tenido desde que me separé”, afirmó como respuesta definitiva.

La razón por la que Julián Elfenbein no tiene pareja

Sobre este mismo tema, Julián Elfenbein explicó su teoría en Buenas Noches a Todos de por qué no logra conseguir pareja, algo que catalogó como “un asco”.

“Yo tengo un problema, por el cual no puedo tener una pareja formal. Te vas a morir de la risa y es un asco, pero es verdad. Yo transpiro mucho de noche”, reveló desatando risas.

“Tomo un remedio para dormir y cuando logro el sueño profundo, sudo como sopa. Incluso le doy asco a mis hijos, imagínate”, agregó sin referirse directamente a los rumores de una relación con María Elena Sweet.