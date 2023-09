María Luisa Godoy explicó las razones por las que no pudo vacacionar con su hijo menor

25 de Septiembre de 2023

La animadora del matinal de TVN publicó fotografías de su familia en medio de sus vacaciones lo que provocó una ola de comentarios.

Hace unos días, María Luisa Godoy se llenó de críticas tras subir fotos de sus vacaciones familiares en redes sociales sin su hijo más pequeño. Al ver esto, parte de los seguidores de la conductora del Buenos Días a Todos no dudaron en comentar sus publicaciones preguntando por Domingo.

La situación ocurrió a raíz de un viaje a la Rivera Maya, en México, luego que la periodista posara en compañía de su familia que no estaba completa. Este hecho llamó la atención de algunos internautas quienes incluso, sin mayor pudor, cuestionaron su actuar como madre.

Las críticas a María Luisa Godoy

“¿Y el bebé? Qué pena que se muestre en familia, siempre incluyó a todos sus hijos en sus viajes, pero en esta ocasión lo dejó”, escribió una seguidora en la publicación del rostro de TVN.

Mientras que otra usuaria criticó la decisión que tomó María Luisa Godoy: “Yo admiraba mucho a esta niña porque siempre se llena la boca que mis hijos aquí y allá y no veo a Domingo. Qué pena, muy triste, yo mejor no subo ninguna foto”.

Ante esta situación, la comunicadora subió una nueva publicación con fotos de sus hijos explicando la ausencia de su hijo mejor. “Mis niños adorados…. Van creciendo tan rápido! Solo nos falta mi Domingo amado que todavía no puede exponerse a viajes largos, pero ya queda poquito para que salgamos todos juntos a lugares más lejos”.

Sin embargo, esta no fue respuesta suficiente para sus seguidores, quienes continuaron cuestionándola. “Si mi hijo no puede viajar por x motivos entonces ni mi familia ni yo viajamos” y “¿y por qué no puede? Solo es duda… mi bebé también tiene síndrome de Down, tiene un año y va por su tercer viaje internacional”, fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, María Luisa Godoy tomó la decisión de no dar más explicaciones y disfrutar de sus vacaciones.