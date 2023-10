Quién es Jon Fosse, el ganador del Premio Nobel de Literatura 2023

La mañana de este jueves, la Real Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura a Jon Fosse por sus “por sus obras de teatro innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible“, declararon a través de redes sociales.

A sus 64 años, las obras del noruego figuran entre las más representadas entre los dramaturgos contemporáneos de Europa.

Nació en 1959 en la ciudad de Haugesund y es reconocido por escribir en nynorsk noruego, que representa uno de los dos estándares oficiales del noruego escrito. Entre sus obras destacan obras de teatro, novelas, poemarios, ensayos, libros infantiles y traducciones.

La Academia destacó que “Jon Fosse, galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2023, es hoy uno de los dramaturgos más representados del mundo y cada vez más reconocido por su prosa“.

“La condición humana es el tema central de la obra de Fosse, independientemente del género“, agregaron.

Anders Olsson, presidente del comité del Nobel de Literatura, recalcó que la obra del noruego está enraizada “en el lenguaje y la naturaleza de su origen noruego“.

Según reveló Mats Malm, secretario permanente de la Academia, cuando lo llamó para comunicarle que se le había otorgado el galardón estaba “conduciendo por el campo y prometió volver a casa con cuidado“.

“Tuvimos la oportunidad de empezar a hablar de cuestiones prácticas y de la semana del Nobel en diciembre“, agregó.

Jon Fosse se convirtió en el cuarto noruego en recibir el Premio Nobel de Literatura, detrás de Bjørnstjerne Bjørnson en 1903, Knut Hamsun en 1920 y Sigrid Undset en 1928.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl