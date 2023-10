Creadores de la vacuna contra el COVID-19 ganaron el Premio Nobel de Medicina

Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia anunció este lunes que Katalin Karikó y Drew Weissman fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina, por el trabajo que desarrollaron con el ARNm, que permitió la creación de las vacunas contra el COVID-19.

El comité destacó los “hallazgos pioneros” que “cambiaron fundamentalmente nuestra comprensión de cómo el ARNm interactúa con nuestro sistema inmunitario“

“Los galardonados contribuyeron a un ritmo sin precedentes en el desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas para la salud humana de los tiempos modernos“, agregaron en un comunicado, destacando la labor realizada durante la pandemia.

Junto con eso, descubrieron que el ARNm con base modificada se puede usar para bloquear la activación de reacciones inflamatorias y aumentar la producción de proteínas cuando el ARNm se administra en las células.

Karikó y Weissman publicaron sus primeros resultados “en un artículo fundamental de 2005 que recibió poca atención en ese momento, pero sentó las bases para desarrollos de importancia crítica que han servido a la humanidad durante la pandemia de COVID-19“.

Los ganadores del Premio Nobel de Medicina recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque de casi un millón de dólares en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre en Estocolmo, Suecia.

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj