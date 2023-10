VIDEO – “Irse al infierno con estilo”: el doble accidente que sufrió Karol Lucero en El Purgatorio

7 de Octubre de 2023

El comunicador se tomó la situación con humor e incluso lo subió a sus redes sociales.

Compartir

Karol Lucero fue uno de los invitados en el episodio de este viernes de El Purgatorio, donde más allá de sus declaraciones, llamó la atención por el doble accidente que sufrió en el estudio de Canal 13.

Al momento de sentarse en su asiento, cayó al suelo, sufriendo un leve golpe, lo que se tomó con un humor junto con el público presente.

Pero no fue lo único, porque cuando iba a levantar la silla, también cayó del plató central y se golpeó en la cabeza con una de las paredes, lo que preocupó aún más a los presentes. Sin embargo, salió al paso de lo ocurrido y se lo tomó con humor.

Karol Lucero usó su cuenta de Instagram para publicar el video donde se puede ver claramente este doble accidente que sufrió en El Purgatorio.

“Jajajajjaja esto es irse al infierno con estilo (sic)”, consignó de entrada, agradeciendo “a todos por la buena onda hoy en el programa. Cerramos una etapa, me he caído muchas veces y como siempre volveré a ponerme de pie… Literalmente me saqué la CTM (sic)”, agregó.

Pese a esta situación, al cierre del episodio, Daniel Valenzuela ganó el pase al Paraíso con el 60,22% de apoyo del público, ganándose pasajes a Bayahíbe, República Dominicana, mientras que Karol Lucero se fue directo al Infierno, con el 39,78% de votos de los televidentes.