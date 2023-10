Quiénes son y en que están los artistas confirmados para el Festival de Viña 2024

10 de Octubre de 2023

Fue este lunes cuando se dio a conocer gran parte de la parrilla, que abarca varios géneros y hay artistas para todos los gustos.

Aunque quedan cuatro meses para el Festival de Viña del Mar 2024, la organización confirmó más del 90% de los artistas que se presentarán durante la nueva edición. Dentro de la parrilla anunciaron a destacados exponentes nacionales e internacionales, en una amplia variedad de estilos musicales.

Si bien hay varios nombres que ya son populares y vuelven a la Quinta Vergara, existen aquellos que solo han logrado popularidad en el último año, por lo que para muchos aún son completamente desconocidos.

Los primeros artistas de Viña 2024

Los Bunkers

La reconocida banda de rock, Los Bunkers, llegarán hasta la Quinta Vergara tras su reciente y exitosa gira Ven Aquí con la que han recorrido México, Perú, España, Colombia y Chile. Luego de finalizar su receso, que duró varios años, la agrupación nacional ha vuelto a los escenarios y dentro de su presentación promete recordar varios de sus éxitos.

Peso Pluma

Una gran sorpresa la dio Peso Pluma, el exitoso artista mexicano que gracias a sus más recientes hits se encuentra en diversos rankings musicales a nivel mundial. Incluso, el cantante recientemente se coronó como ganador de ocho premios en los Billboard Latin Music Awards 2023.

Alejandro Sanz

A la lista también se sumó el español Alejandro Sanz, que es reconocido de manera internacional por sus románticas y emotivas canciones. Hay que recordar, que ha ganado el Grammy Latino en 25 oportunidades y también hizo una exitosa performance en la Quinta Vergara el año 2016.

María Becerra

Por su parte, la argentina María Becerra cuenta con más de 25 millones de oyentes mensuales y actualmente es considerada un fenómeno musical y un ídolo juvenil.

Miranda!

Otros trasandinos que se suman, son el dúo conformado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas, más conocido como Miranda!, quienes visitaron nuestro país hace solo unos pocos meses en el marco de su gira “Hotel Miranda”.

Estos artistas han logrado agotar, en el último tiempo, cuatro conciertos en el Luna Park. Su regreso al Festival de Viña ocurre a 17 años de la primera vez que pisaron la Quinta Vergara.

Maná

Los mexicanos Maná vienen por su revancha, luego de que tuvieran que cancelar su show en la edición de este años. Esta vez, la agrupación actuará en Viña luego de ganar un premio en los Billboard Latin Music Awards, quedándose con la categoría “Artista Latin Pop del año” como dúo o grupo.

Manuel Turizo

Otros artistas que llegan en un gran momento de su carrera son Manuel Turizo, reconocido gracias a éxitos como Una lady como tú y La Bachata. Recientemente lanzó el dueto Copa Vacía, junto a la colombiana Shakira.

Mora

Mora es uno de los grandes exponentes internacionales del género urbano y hace solo unos meses logró repletar en tres ocasiones el Movistar Arena, por lo que su popularidad en el país es innegable.

Ha colaborado con artistas de la talla de Bad Bunny, Jhayco, Feid, Sech, entre otros. A fines de agosto lanzó su cuarto álbum llamado Estrellas.

Young Cister

En la edición de este años se subió al escenario del Festival de Viña del Mar para acompañar a diversos colegas chilenos, como Polimá Westcoast, gracias a las colaboraciones en las que participó.

Ahora, Young Cister viene por su revancha en solitario en el escenario más importante del país, precedido de éxitos como La Terapia,

Anitta

Es unas de las grandes artistas brasileñas que actualmente brillan en todo el mundo. En los últimos años ha alcanzado gran popularidad en redes sociales por canciones como Envolver y algunos clásicos como Downtown.

Dentro de las próximas semanas la veremos debutando en la serie Élite de Netflix.

Men at Work

Para los más clásicos, también fue confirmado dentro de los artistas de Viña 2024, los australianos Men At Work, quienes llegarán con temas clásicos como Down under y Who can it be now?

Si bien se disolvieron hace años, en 2019 volvieron a la carga, esta vez solo con uno de los integrantes originales, Colin Hay. Por lo mismo, tampoco llegan con material nuevo y solo se apegarán a su clásico repertorio.