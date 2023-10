Generación 98: los inéditos detalles de la relación entre Pitu Mardones y Chico Olmedo

17 de Octubre de 2023

Macarena logra que Tomás le cuente detalles de lo que vivió su esposo y la misteriosa mujer que se ha reunido con él en el último tiempo.

Compartir

En el episodio de este martes de Generación 98, el cual ya se encuentra disponible en MegaGO, Macarena (Constanza Mackenna), con el fin de obtener mayores detalles de la relación entre su esposo, “Chico” Olmedo (Gabriel Cañas) y “Pitu” Mardones (Lorena Bosch), buscará ayuda en un rostro conocido: Tomás (Felipe Rojas).

Todo comenzó luego de que su prima, “La Turca” (Francisca Imboden) ideara un plan para dar con el nombre de la persona con la que vieron a Hernán en el hotel. De esta forma, la mujer se topó en un bar con la ex alumna del Saint Williams, logrando obtener su nombre.

La relación de Pitu Mardones y Chico Olmedo al descubierto

Para saber más sobre ella, Maca y “La Turca” van a visitar a Tomás (Felipe Rojas) para obtener más información de la mujer. En la escena de Generación 98 se ve a la dupla sentada frente al también llamado “Moco” Rodríguez para comenzar el interrogatorio respecto a “Pitu” Mardones.

“La Lenteja, no sé qué te puedo contar de ella, no me acuerdo tanto, nunca fue mi amiga y nunca más la vi”, explicó el odontólogo en un inicio, pero la mujer del “Chico” Olmedo no se quedaría tranquila e insistió en que “estaban en el mismo curso, algún recuerdo tienes que tener de ella”.

Ante la insistencia de Macarena, Tomás bromeó con que “debiste haber sido detective”, pero su prima le explica que todo esto que están haciendo “es por una buena causa”.

“Le estoy organizando el cumpleaños a Hernán y, no sé, creo que es lindo sorprenderlo con sus ex compañeros”, se excusó la mujer

Ante esto, Tomás comenzó con su relato: “Mira, lindo y Pitu Mardones son palabras como que no pegan. Era rara, fea, pesada y no tenía muchos amigos, la única que hablaba con ella de repente era la Martita y el Chico”, aseguró intentando recordar más detalles.

“O sea… ¿La Pitu y Hernán sí eran amigos?”, consultó Macarena. “Un poco más que amigos”, confesó el Moco pidiéndole que recuerde una historia que contaron durante el viaje a Punta Virgen.

“Fueron juntos a la fiesta de graduación el Chico con la Lenteja. Yo me acuerdo perfecto cómo se la agarró ahí en la mitad de la pista de baile. Se comieron con todo”, contó Tomás dejando impactada a la esposa de Hernán.

Momentos más tarde, el “Moco” Rodríguez encara a Macarena y le pide que le cuente la verdad, puesto que la excusa del cumpleaños no se la creyó. Allí logra que ella le revele los encuentros a escondidas que ha tenido “Chico” Olmedo y “Pitu” Mardones recientemente, lo que la hace sospechar que está siendo infiel.