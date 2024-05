VIDEO – Quién es Christian Mujica, el nuevo participante confirmado en ¿Ganar o Servir?

7 de Mayo de 2024

El nuevo jugador del programa de época de Canal 13 es hermano de un ex chico reality.

¿Ganar o Servir? está recién comenzando, y desde Canal 13 revelaron la identidad de un nuevo participante que se sumará al encierro que se lleva a cabo en Perú.

Se trata de Christian Mujica, un hombre de 29 años que nació en Venezuela, pero que se crió desde los ocho años en Chile. Además, desde la señal revelaron esta es la primera vez que participará dentro de este formato en televisión.

Por esta razón, antes de ingresar a la casa-hacienda, el concursante explicó algunos datos sobre su vida y sus impresiones sobre la experiencia que enfrentará.

Quién es Christian Mujica, el nuevo participante confirmado en ¿Ganar o Servir?

El participante que está preparando sus maletas para entrar al encierro es Christian Mujica, hermano del ex Tierra Brava, Jhonatan Mujica. En esa misma línea, reveló que es ingeniero comercial de profesión, pero confesó que actualmente se dedica al modelaje igual que su hermano.

En cuanto a sus similitudes, Christian aclaró que tienen personalidades muy diferentes con Jhonatan: “Mi hermano es muy de batería corta socialmente, a él le gusta tener su espacio interior. Yo soy todo lo contrario, me gusta salir y conocer gente, soy más de estar afuera y no tanto en mi mundo”.

Junto con esto, explicó que tuvo la opción de ingresar a Tierra Brava en 2023, pero por contratos de trabajo, finalmente no pudo concretarlo. A esto se suma, que también lo llamaron para entrar a un reality mexicano de parejas, La Isla de las Tentaciones, pero lo rechazó tras no sentirse cómodo con el formato.

En cuanto a su ingreso a ¿Ganar o Servir?, Christian Mujica sostuvo: “Encuentro entretenido el formato reality, por la dinámica de competencia y convivencia. Nunca he vivido una experiencia de encierro, de no tener conexión con el exterior. Quiero pasar por esto para ver qué tan apto puedo estar en lo que quiero lograr, que es ganarlo“.

En relación a su estado para las competencias, el joven asegura: “me considero buen competidor porque tengo buena resistencia y fuerza. Siento que tengo todas las capacidades y todas las aptitudes. Puedo dar la pelea y puedo estar al nivel de los más fuertes”.

Finalmente, adelantó cómo podría ser su personalidad en la convivencia con sus compañeros: “Ojalá no me toquen demasiadas peleas. Yo soy muy liviano de sangre, prefiero conversar las cosas antes de llegar a cualquier situación más grave. Pero me puede jugar en contra si me toca servirle a alguien que se está burlando de mí”.