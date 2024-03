VIDEO – Gran Hermano: las inéditas acusaciones de Rubén Gutiérrez contra Eskarcita

18 de Marzo de 2024

El ex carabinero reveló situaciones que ocurrieron antes y después del episodio en el que fue acusado de acoso sexual por su compañera de encierro.

El ex participante de Gran Hermano, Rubén Gutiérrez, a varios meses de su expulsión del reality show por acoso sexual, reveló su versión sobre el episodio con Eskarcita, lanzando varias acusaciones en su contra.

Las declaraciones las realizó el ex carabinero en el podcast Max Stage, un programa de conversación conducido por el periodista Max Collao. En esta instancia, el ex chico reality aprovechó de revelar algunas situaciones que habría vivido junto a Scarlette Gálvez en el encierro.

Las inéditas acusaciones de Rubén Gutiérrez contra Eskarcita

“No estoy tan bien, pero mejor que antes”, comenzó diciendo Rubén Gutiérrez, sobre su situación actual.

“Pasaste de ser un participante querido a uno muy cuestionado… ¿Qué sentiste ahí?”, consultó Max Collao, preguntando por el polémico episodio que lo dejó fuera de Gran Hermano.

“Yo sentí injusticia, sentí que me destruyeron completo a través de mentiras”, afirmó el ex participante, entregando algunos detalles.

A raíz de esto, el periodista no dudó en preguntarle: “Entonces, ¿qué cresta pasó?”

“Bueno, esta chica llegó con otra intención al reality… Llegó con intenciones no adecuadas”, inició diciendo el ex carabinero, aclarando que llegó lanzando comentarios a algunos integrantes de la casa como Jorge y Alessia.

“Me acerqué yo, pero siempre con onda de amistad, nunca tuve otra intención. Incluso, yo lo hice como estrategia para acercarme más a ella por los votos”, dijo Rubén, explicando que la votación era decisiva para su permanencia en el programa.

Por otro lado, el ex carabinero recordó una situación que ocurrió antes del episodio en el que Eskarcita lo acusó de tocaciones. Allí explicó que con Jorge Aldoney y Hans Valdés tenían un juego en el que se golpeaban el trasero, especificando que era sólo entre ellos.

“En una yo le pego una palmada al Jorge, y esta chica me pone un agarrón por atrás”, reveló Rubén, asegurando que esto pasó más de una vez.

Recordó también que Scarlette, en su momento, respondió con la frase: “Ah, me pasé”.

“Después esta chica antes de acostarnos nos tiraba besos, pero después me empezó a levantar el dedo del medio”, aclarando que en su momento también le siguió el juego con esta última seña.

Sobre este punto, el ex jugador del reality de Chilevisión afirmó: “Pero ella agarraba el gesto y se lo metía en la boca mirándome”.

Además, Rubén mencionó que Eskarcita reveló situaciones legales junto a una de sus ex parejas. A raíz de esto, explicó: “Me hizo un daño enorme, y yo dije quiero saber quién era ella. Esa es una, pero tiene otros antecedentes gravísimos igual”.

Junto con esto, aclaró y cuestionó que la joven “no quiso hacer demanda, que debió haberla hecho. Pero no quiso por algo”.

Por último, Rubén, sin dar muchos detalles, aseguró que “se acercaron personas del programa pidiéndome disculpas, que hicieron un mal filtro”.

Finalmente, reveló que está preparando acciones legales contra Chilevisión por la forma en que resolvieron el caso. Además, aprovechó de dejarle un mensaje a su ex compañera de encierro: “Yo no soy una persona que quiera lo peor, no es así, quiero que le vaya excelente. Pero que medite del daño que causó”.