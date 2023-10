Generación 98: el violento ataque de Maca a Pitu Mardones

31 de Octubre de 2023

La mujer se aprontaba a dejar su casa ante la infidelidad de su esposo, cuando en ese momento aparece la ex alumna del Saint Williams.

Macarena (Constanza Mackenna) tomó la decisión de irse de su casa y en el capítulo de este miércoles de Generación 98 se podrá ver que enfrentará directamente a Pitu Mardones (Lorena Bosch) por haber besado a su esposo.

Luego de descubrir que Chico Olmedo (Gabriel Cañas) se besó con su ex compañera de colegio, su esposa no quiere saber más de él y armó sus maletas para marcharse. “Nunca te he cagado y menos con la Pitu”, le aseguró.

“O sea que esa foto es falsa, son inventos de mi cabeza como yo estoy loca y soy celópata. Es mentira entonces”, le contestó su pareja.

Ante esta situación Chico Olmedo decidió contarle lo que ocurrió: “Fue solamente un segundo, es mi amiga, yo estaba mal y ella me estaba conteniendo. Esa foto no significa absolutamente nada”

“Para ti puede que no signifique nada, pero para mí significa algo súper importante. El fin de la confianza”, afirmó la rubia tomando sus maletas para irse.

Antes de pasar por la puerta, Maca le adviertió a Hernán: “No me llames, no me escribas y no me busques, para mí idealmente que no existas”.

El ataque de Maca a Pitu Mardones

Según se pudo ver en el capítulo de este martes de Generación 98, que ya está disponible en MegaGo, na vez afuera de la casa, Chico Olmedo sigue a su esposa y le suplica que no se vaya. Sin embargo, ambos son interrumpidos por Pitu Mardones quien llegó justo en ese momento.

“¿Y tú qué estás haciendo acá peuca de mi…?”, le dice Maca, sorprendida de verla. “Vengo a hablar contigo para explicarte este mal entendido. Tu marido estaba teniendo un problema de salud y yo lo estaba conteniendo”, le explicó la mujer.

“¿Tú viniste a pedirme perdón? Porque no estoy entendiendo tu presencia acá”, exclama el personaje de Constanza Mackenna entre gritos.

“Por qué te vendría a pedir perdón yo a ti si con cuea te conozco”, fue la respuesta que recibió Maca por parte de Pitu en esta escena de Generación 98.

“Ah no sé, tú encontrai muy normal andar agarrándote a besos con un we… casado”, le recriminó.

El enfrentamiento continúa, pero momentos más tarde se ve a Maca entrar a la casa y junto con ella trae una pala. Exaltada por la situación, de manera inesperada la rubia realizará un ataque al auto de Pitu Mardones, golpeando el parabrisas una y otra vez.

“Estás enferma de loca, enferma. Te voy a denunciar estúpida, te voy a denunciar”, le dirá la ex alumna del Saint Williams.