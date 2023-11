El cara a cara de Rai con Cass Zamorano tras difusión de imágenes: “Más del 90% de lo que dice son mentiras”

7 de Noviembre de 2023

El ex participante de Gran Hermano entregó su versión de los hechos tras la difusión de las imágenes donde aparece besando a la ex chica reality, quien se comunicó con el programa para encararlo.

Raimundo Cerda, conocido popularmente como Rai, fue el gran protagonista del primer bloque de Gran Hermano la noche de este lunes, para entregar su versión de lo ocurrido con Cass Zamorano.

Durante la jornada, se viralizaron en redes sociales una serie de imágenes en las que el joven agrónomo aparecía besando a la ex participante de Resistiré, luego de una fiesta ocurrida la semana pasada. Esto, en medio de su romance con Alessia, el cual inició al interior de la casa estudio del reality show de Chilevisión.

De entrada, aprovechó la tribuna para “pedirle disculpas a la Alessia, por todo lo que puede estar pasando en este minuto. Disculpas a su familia. No es algo que me representa totalmente”, y reveló, dejando a todos incrédulos, que el tema “ya lo hablé con ella“.

Junto con eso, aclaró que su relación con la joven cantante “no tiene nombre” y que tras lo ocurrido, “depende de ella lo que pase ahora, si ella va a querer seguir“, reconociendo, además, que “yo sí quiero intentar algo con ella. Voy a dejar que ella razone este tema, que ella vea”.

“Encuentro que la situación va dirigida a ella, las disculpas van para ella, para nadie más. Todo queda en sus manos, ella me gusta, es muy tierna y de buen corazón. Ella no se merece esto, yo soy el culpable“, agregó.

¿Qué pasó con Cass Zamorano?

Sobre las imágenes con Cass Zamorano, Rai contó que el pasado viernes, luego de participar en el panel de la fiesta de Gran Hermano, se fue a un evento donde conoció a la ex chica reality.

“Fui del panel a la fiesta electrónica, después fuimos a otro lugar, y en ese momento la conocí. Después, fuimos en grupo a su departamento a dejarla y yo me fui”, explicó, y agregó que “ella se me acercó, me habló y pasó todo esto”.

Lo que Rai no esperaba es que la misma Zamorano se comunicaría con el programa para acusarlo de mentiroso.

“Uno tiene que tener pantalones y hacerse responsable de lo que hace. Más del 90% de las cosas que dice Rai son mentiras, no fue algo de carrete, no fue así, yo ni siquiera lo conocía. No necesito colgarme de la fama de Rai porque yo famosa mucho antes que él”, señaló a través de un contacto telefónico.

Incluso, Cass Zamorano aseguró que a Rai “lo encontré muy deslumbrado por la fama, le di un par de consejos, empezamos a conversar, hablamos cosas espirituales. Él me pidió pololeo dos veces, una vez en la noche y otra vez en el día“.

A eso sumó que “yo le pregunté a Raimundo si estaba saliendo con otra chica, y él me respondió: ¿Tú crees que si yo estuviera con alguien estaría acá? Yo le creí la verdad, dije Ok. No lo conocía la verdad”.

“Hay que sacar un poco las máscaras, porque no se pueden soportan tantas mentiras, más encima decir que yo me beneficio de su fama, no daba para más”, afirmó.

De momento, Rai junto a su mánager anunciaron una investigación para encontrar a los responsables de la difusión de dichas imágenes, teniendo que recurrir a la justicia de ser necesario.