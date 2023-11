“Una chifladura”: todo sobre la confusa pelea entre Cony y Eskarcita en Gran Hermano

6 de Noviembre de 2023

La intensa discusión incluso provocó que ambas participantes se acercaran al confesionario para renunciar al programa.

Compartir

La noche del viernes Cony Capelli protagonizó una incomprensible y confusa pelea con Eskarcita, luego que la acusara de coquetear con Sebastián Ramírez.

Todo comenzó luego de la fiesta, cuando el jugador se escondió para asustar a Scarlette Gálvez y esto no habría sido del agrado de la bailarina. Momentos más tarde, se ve que la participante llamó a su amiga para acusarla por ver a Seba con otros ojos.

“Te observo todo el rato… a mí no me w..”, encaró Cony.

Tras escuchar esto, la otra integrante del grupo de “las reinas bellas” le explicó que se estaba equivocando: “Yo tengo códigos y nica…. voy a mirarlo. De verdad te estai confundiendo mucho, estai peleando por algo que no pasa. No te sicosis. Estai viendo cosas donde no las hay”.

“Te pido que te ubiques, porque te estoy observando”, afirmó Capelli dejándola sola en el patio.

Luego de esta inesperada escena, Scarlette terminó llorando y cuestionando su permanencia en Gran Hermano.

Las renuncias tras la pelea de Cony y Eskarcita

La primera en acercarse al confesionario fue Scarlette para desahogarse: “En verdad me siento como las we…, quiero puro salir de aquí, me siento fuera de lugar. No me siento bien y esos comentarios que no confiaban en mí”.

En esa misma línea la joven aseguró que “se me hizo tan difícil que confiaran en mí, tener un grupo estable y cuando por fin pasa, se rompe tan fácil con algo que ni siquiera es mi intención”.

“Me pregunto por qué chu… vine. A veces siento que nadie quisiera que estuviera acá”, dijo Eskarcita entre lágrimas renunciando al reality.

Al día siguiente, Cony Capelli, quien lleva casi cinco meses en el encierro, fue a hablar con Gran Hermano por esta situación.

“Debido a lo que ha pasado recientemente con Scarlette y Sebastián, me gustaría pedir mi renuncia”, sostuvo la bailarina en el confesionario.

A esto agregó que “creo que ya es momento, sé cuál es mi límite y no quiero aguantar otra batalla de estas de nuevo y me gustaría irme. Estoy súper contenta de haber estado acá, pero creo que ya está siendo como muy insoportable el estar acá. Me quiero ir”.

Momentos más tarde, la icónica voz del programa la calmó para que pensara bien su decisión.

¿Cómo terminó el conflicto?

Durante el último programa en vivo, Julio César y Diana Bolocco conversaron con las jugadoras para hablar del enfrentamiento que tuvo tenso el ambiente el fin de semana. Sin embargo, las amigas ya habían aclarado todos sus problemas durante el día.

“Ya está todo solucionado, la amistad va por encima de todas las cosas”, confesó Eskarcita dando por finalizada la discusión.

Por su parte, la bailarina asumió su culpa: “Me chiflé, había cosas que no entendía, que no me calzaban. Hubo una discusión, pero lo solucionamos”.