Gerard Piqué rompe el silencio: el exfutbolista habló de su quiebre con Shakira

8 de Noviembre de 2023

Tras meses sin dar declaraciones al respecto, Gerard Piqué se refirió a su bullada separación con la cantante Shakira.

Luego de mantenerse en silencio sobre el tema, el ex defensa de Barcelona, Gerard Piqué, habló sobre el fin del matrimonio con la cantante colombiana Shakira. Hasta ahora, la artista barranquillera ha sido quien ha entregado detalles de la controversial ruptura de la pareja que comparte dos hijos, Milán, de 10 años y Sasha, de 8 años.

En entrevista con Joaquín Sánchez en el programa “El Novato” de Antena 3, Gerard Piqué, junto con el streamer, Ibai Llanos, comentaron sobre su paso por las nuevas plataformas de transmisión en vivo, como la popular Twitch, además de conversar sobre su vida personal.

La entrevista completa será transmitida este jueves, y en los adelantos del programa, el presentador Joaquín Sánchez, también exfutbolista del Club deportivo español Betis, le preguntó directamente a Piqué por su versión entorno a la bullada separación con la cantante, dejando en suspenso la respuesta del ex deportista y presidente de la empresa deportiva Kosmos.

Gerard Piqué habla sobre su separación con Shakira

El hasta ahora reservado ex jugador de fútbol, Gerard Piqué, comentó la dura racha personal a la que se enfrentó durante el 2022 durante el programa catalán “El món a RAC1”. En la instancia, el ex defensa del Barça habló más abiertamente sobre su ruptura con Shakira, agregando haber estado enterado de los rumores de la prensa española en torno a él.

“Durante mi año 22, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación, mi retirada, pasó de todo (…) Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto”, reflexionó.

Por otro lado, Gerard Piqué dejó en claro que la opinión pública no le ha afectado, enfatizando en su postura de no darle importancia a las especulaciones, además, explicó las razones de su hermetismo en torno al tema.

“Pero que crean lo que quieran. Al final, mi vida la he vivido yo. Pero la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado. Y no quiero que salga porque es privado y es mío”, agregó en la instancia de conversación.