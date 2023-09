Quién es Lilly Melgar, la mujer que Shakira menciona en su nueva canción “El Jefe”

21 de Septiembre de 2023

En su nuevo tema, la artista habla de la precarización laboral y la desigualdad que sufren los empleados, situación que habría enfrentado la mujer con Gerard Piqué.

Shakira, junto al grupo mexicano Fuerza Regida, lanzó la noche del miércoles su nuevo single llamado “El Jefe”, una nueva canción que no ha dejado indiferente a sus seguidores.

En el single, que ya acumula más de cuatro millones de reproducciones en YouTube, la artista colombiana menciona en uno de sus versos: “Lilly Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”.

Esto ha llevado a varios a preguntarse quién es la misteriosa mujer a la que Shakira menciona en su nuevo sencillo “El Jefe”.

Lilly Melgar es la mujer que se desempeñó como niñera de los hijos de Shakira con Gerard Piqué. Según reporta El Colombiano, la mujer trabajó para la pareja tanto en su etapa de casados, como posterior a la separación.

De acuerdo a las especulaciones en redes sociales, también se dice que el ex futbolista despidió a la mujer por haber revelado su infidelidad a la colombiana. Además, el mismo medio aseguró que no le habría pagado el dinero que le correspondía tras su desvinculación.

Al enterarse de esto, Shakira le pagó su deuda a la mujer boliviana que actualmente estaría viviendo con ella y sus hijos (Milán y Sasha) en esta nueva etapa.

Lili Melgar…



PARA TI ESTA CANCIÓN QUE NO TE PAGARON LA INDEMNIZACIÓN



Shakira EN EL JEFE 🤯🔪 pic.twitter.com/YUpUcj549V — Diofa (@JuniorDiofa24) September 21, 2023

“El Jefe”, la nueva canción de Shakira, cuenta con una potente letra que habla de la precarización laboral y la desigualdad que sufren los empleados. Por lo mismo, la cantante menciona a Lilly Melgar, quien incluso hace un cameo en el videoclip.

Al respecto, también se pronunció Dariana, hija de la mujer, que ha estado publicando algunos mensajes tras el debut del tema musical.

“A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira. TE AMO MAMÁ”, escribió en sus redes sociales confirmando que la cantante de Barranquilla la volvió a contratar después de su separación.

Pero lejos de terminar con la polémica, la cantante llamó la atención con su directa frase al padre de Piqué: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura“.