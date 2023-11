Las lujosas y curiosas exigencias de Taylor Swift para sus shows en Argentina

8 de Noviembre de 2023

La reconocida artista llegó a Argentina durante el medio día y comenzará una serie de conciertos en Buenos Aires este jueves.

Taylor Swift se presentará por primera vez en Argentina con su gira mundial The Eras Tour, a partir de este jueves 9 y hasta el sábado 11 de noviembre.

Como ya comenzó la cuenta regresiva, desde la productora ya están alistando los últimos detalles y las lujosas exigencias que solicitó la cantante para realizar sus conciertos.

Por otro lado, es importante recordar que el estadio de River Plate será el punto de encuentro de los tres shows que realizará la intérprete de Lover y Shake It Off. Incluso muchos de los y las “swifties” que irán a verla son chilenos, ya que Taylor anunció que no llegaría a nuestro país con su gira.

Las extravagantes exigencias de Taylor Swift en Argentina

Fue el medio El Clarín el que reveló algunas de las particulares exigencias que la cantante le hizo a la productora.

En primer lugar, Swift solicitó 100 botellas de vino, pero no un vino cualquiera: vinos de alta gama en variedades tinto, rosado y blanco. Estas selectas botellas están destinadas a ser compartidas con su equipo después de los espectáculos.

Pero eso no es todo, ya que además pidió otras 100 botellas de champagne y decenas de helados de su marca favorita, Ben & Jerry’s, para ella y su equipo.

En esa misma línea, la cantante solicitó que dentro de la decoración de diferentes sectores hubiera flores frescas. Pero una de las peticiones que más llamó la atención fue que pidió una zona exclusiva para descansar antes del show y un camarín revestido en cristales Swarovski.

Por último, ordenó que hubiera 300 botellas de agua, tanto pura como gasificada, y variedad de comida para todo su equipo de bailarines, músicos y staff de The Eras Tour.