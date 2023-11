Taylor Swift en Argentina: recomendaciones para los chilenos que viajen a ver The Eras Tour

8 de Noviembre de 2023

La artista estadounidense no se presentará en nuestro país y muchos de sus seguidores viajarán a verla al país vecino.

Comenzó la cuenta regresiva para que Taylor Swift se presente por primera vez en Argentina con su gira The Eras Tour y varios de sus fans chilenos hicieron lo posible para poder verla.

Hace un tiempo, la artista detrás de Anti Hero y All Too Well anunció que no visitaría nuestro país con su show. A raíz de esto, muchos de sus seguidores tomaron la decisión de cruzar la cordillera para no perderse su concierto.

Es por esto, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile entregó una serie de recomendaciones para que las y los “Swifties” tengan un buen viaje.

Recomendaciones para los conciertos de Taylor Swift en Argentina

La reconocida cantante Taylor Swift tiene fijado tres conciertos en el Estadio Monumental de Buenos Aires: el 9, 10 y 11 de noviembre de 2023. Por esta razón, la Cancillería a través de sus redes sociales aprovechó de entregar información importante para quienes viajen.

No viajes si no tienes entradas. Si ya las tienes, infórmate con anticipación de los accesos al estadio.

Si ya las tienes, infórmate con anticipación de los accesos al estadio. Te recomendamos contratar un seguro de viaje. Puede ser útil en caso de accidentes o enfermedades.

Puede ser útil en caso de accidentes o enfermedades. Respeta la legislación argentina: es obligación de toda persona que viaja al extranjero respetar las leyes de otros países, que pueden diferir de las leyes chilenas.

es obligación de toda persona que viaja al extranjero respetar las leyes de otros países, que pueden diferir de las leyes chilenas. Si viajas por tierra, ten presente el clima. Algunas circunstancias climáticas pueden obligar el cierre de los pasos fronterizos habilitados.

Junto con esto, también dejaron los contactos de las delegaciones diplomáticas que podrían ser de ayuda en caso de emergencia.

Datos del consulado de Chile en Mendoza

Dirección: Belgrano 1080, ciudad de Mendoza.

Correo electrónico: mendoza@consulado.gob.cl

Teléfono de emergencia: +54 9 26 1591 5725 – +54 26 1425 5024.

Datos del consulado de Chile en Buenos Aires