VIDEOS – Taylor Swift gran ganadora, Shakira homenajeada y reunión de NSYNC: lo que dejó los VMAs 2023

13 de Septiembre de 2023

La ceremonia, que este año se realizó en Nueva Jersey, se llevó a cabo la noche de este martes.

La noche de este martes se llevó a cabo una nueva edición de los MTV Video Music Awards 2023, la cual contó con una gran presencia de artistas, quienes protagonizaron varios momentos que quedarán para el recuerdo. se llenó de grandes artistas y de momentos que marcaron la noche. Dentro de los que se destacó la premiación de Taylor Swift, el reconocimiento a Shakira y el inesperado reencuentro de *NSYNC.

La artista estadounidense Taylor Swift, que actualmente está haciendo una gira mundial, se robó las miradas y se consagró como la gran ganadora del evento.

Aunque la categoría no fue anunciada durante la ceremonia, se llevó el VMA a Artista del Año, además de los premios a Video del Año por “Anti-Hero”, Mejor Dirección, Mejor Video Pop y Canción del Año.

“Me encanta hacer música pop. Me encanta hacer vídeos de música pop. También me encantaba hacer country. Me encanta escabullirme por diferentes géneros. La única razón por la que se me permite hacerlo es porque ustedes, los fanáticos, me dieron la oportunidad de hacerlo”, dijo la intérprete en su discurso tras recibir uno de sus galardones.

El homenaje a Shakira

La conocida cantante colombiana Shakira deslumbró en la edición de este año de los VMA’s 2024 y se convirtió en uno de los shows más comentados de la velada que se realizó este 12 de septiembre en New Jersey, Estados Unidos.

La intérprete de “Hips Don’t Lie” y “Te Felicito” hizo una presentación donde repasó varios de sus éxitos musicales, aunque la mayoría de ellos en sus versiones en inglés.

Pero eso no fue todo, ya que también se convirtió en la primera artista latinoamericana en recibir el Video Vanguard Award.

Según informó MTV, este es “un premio que se otorga en reconocimiento a los logros generales de un artista en la música y el cine, pero a veces se entrega como un premio a la trayectoria“.

“Gracias MTV por ser parte de mi carrera desde que tenía 18 años“, dijo durante su discurso. También agradeció a sus socios creativos que ayudaron a darle vida a sus videos musicales y a sus hijos, quienes la acompañaron a los premios.

NSYNC de regreso

Por primera vez en más de una década, la reconocida boy band NSYNC volvió a reunirse con todos sus integrantes en los VMA’s 2023. Este fue un icónico momento donde se vio después de años a Chris Kirkpatrick, Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez y Justin Timberlake sobre el escenario.

Aunque varios fanáticos esperaban ver una performance, en realidad la agrupación llegó para presentar el premio a Mejor Video Pop, algo que dejó a varios presentes con gusto a poco.

Todos los ganadores

A continuación, este fue el listado de ganadores de la nueva edición de los VMA’s:

Video Vanguard Award

Shakira.

Global Icon Award

P. Diddy

Vídeo del Año

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Artista del Año

Taylor Swift.

Canción del Año

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Mejor Artista Nuevo

Ice Spice

Mejor Actuación

TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”

Mejor Colaboración

KAROL G y Shakira – “TQG”

Mejor Video Pop

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Mejor Video Hip-Hop

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Mejor Video R&B

SZA – “Shirt”

Mejor Video Alternativo

Lana Del Rey y Jon Batiste – “Candy Necklace”

Mejor Video Rock

Måneskin – “THE LONELIEST”

Mejor Video Latino

Anitta – “Funk Rave”

Mejor Video K-Pop

Stray Kids – “S-Class”