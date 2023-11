“Me fui a negro”: el complicado regreso de Eva Gómez tras su renuncia en Tierra Brava

8 de Noviembre de 2023

La ex participante del reality aprovechó de desmentir que había renunciado veces anteriores

La noche de este martes se transmitió la salida de Eva Gómez luego que anunciara su renuncia al resto de sus compañeros en Tierra Brava.

En exclusiva con EL DINAMO, la ex participante se refirió a su complejo regreso a Chile, lo que significó el encierro y sus proyectos a futuro.

Eva Gómez y su desmayo tras su renuncia a Tierra Brava

Durante el último capítulo, la española reveló que “un tema familiar” fue lo que motivó su salida del reality de Canal 13. En esa misma línea, la ex integrante de la casa-hacienda explicó que “no quería estar pidiendo favores ni con la incerteza de lo que estaría pasando afuera, así que decidí dar un paso al lado”.

Una vez de vuelta a la realidad, Eva Gómez aprovechó de desmentir el rumor que afirmaba que había sido hospitalizada.

“No estuve hospitalizada, pero si efectivamente tuve un desmayo, me caí y me fui a negro”, confesó la ex participante asegurando que nunca había pasado por una situación similar.

Además, la comunicadora explicó los daños físicos que sufrió luego de su descompensación: “Me rompí la barbilla, la boca por dentro, me lastimé la cara, el cuello y el hombro. De hecho, estuve con un cuello me inmovilizaron el brazo izquierdo y tuve que ir a un servicio de urgencias”.

En relación a esto, reveló que tuvo que hacerse varios exámenes por su golpe en la cabeza y también para saber qué originó su desmayo.

“Arrojó una deshidratación severa y una bronquitis mal cuidada que yo creo que empezó los primeros días”, asegurando que su resfrió fue provocado luego que su cama en el sector del establo se mojara.

Su paso por Tierra Brava y sus futuros proyectos

Sobre sus vivencias dentro de la casa-hacienda, Eva Gómez detalló cómo fue su paso por este desafío. “A grandes rasgos yo te diría que fue una experiencia súper buena, límite y extrema de todas maneras”, sostuvo.

Mientras que la ex animadora del Festival de Viña también se refirió a las cosas positivas que le dejó el encierro: “Saqué un montón de aprendizajes y amistades, que espero que perduren con el tiempo y descubrí una nueva faceta de mí”.

En cuanto a sus proyectos personales anunció que este miércoles hará su debut con un podcast donde entrevistará a diferentes rostros. Junto con esto, Eva Gómez informó que lanzó una canción con su hijo llamada Mentiras y que el próximo año estrenará una película llamada Noches de Sol.