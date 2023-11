“Ya lloré mucho”: Alessia habló por primera vez sobre la infidelidad de Raimundo con Cass Zamorano

13 de Noviembre de 2023

La ex jugadora de Gran Hermano estaba en un evento cuando se refirió brevemente a lo ocurrido con su pareja.

Luego de varios días, Alessia Traverso habló por primera vez sobre la polémica infidelidad de Raimundo tras abandonar Gran Hermano. La joven se refirió brevemente a esta inesperada situación en la que se vio involucrada, en medio de un evento en Antofagasta.

La semana pasada, en redes sociales se filtraron imágenes del ex jugador del reality show de Chilevisión, donde aparecía besando a otra mujer en un ascensor. Se trata de Cass Zamorano, una ex chica reality con quien compartió durante una fiesta electrónica y en un after.

Pero esto no fue todo, ya que Cerda, incluso, asistió al panel del programa donde confirmó la infidelidad. Fue allí donde explicó que fue un error y que quiere intentar algo más serio con Traverso.

Alessia sobre la infidelidad de Rai

Durante el evento, Alessia se refirió a lo ocurrido con Raimundo ante las constantes consultas del público en el club nocturno. Si bien la cantante fue breve, alcanzó a explicar que está evaluando si perdonarlo o no.

“Ya lloré mucho en el reality, ya no me quedan lágrimas”, comenzó diciendo la joven.

“Yo le tengo mucho cariño, mucho respeto. A pesar de todo, yo voy a mantener silencio porque quiero respetar, y las cosas las vamos a ver en privado”, aseguró, sin ahondar detalles en el tema.

Esta explicación no fue del agrado de varios de los asistentes al evento, quienes no dudaron en entregarle mensajes a la cantante.

“¡Amiga date cuenta!” y “¡Valórate!”, fueron algunos de los gritos que se escucharon como consejo a la ex chica The Voice.