FOTOS – El challenge que dejó a Alessia Traverso con serias lesiones en su rostro: “No lo hagan”

31 de Mayo de 2024

La joven cantante subió el viral a sus redes sociales, pero rápidamente lo bajó entregando las razones en sus historias.

La ex participante de Gran Hermano, Alessia Traverso reveló a través de sus redes sociales las múltiples heridas que sufrió en su rostro mientras que intentaba hacer un challenge viral.

Aunque todo comenzó siendo un “juego”, lo cierto es que terminó siendo un accidente doméstico que la dejó con una fuerte contusión en su frente, un golpe en su nariz y un corte en el labio. Esto, mientras que hacía el blackout challenge, un arriesgado desafío en el que las personas se inducen a un desmayo.

Fue allí, que la cantante cayó estrepitosamente contra el suelo resultando con visibles lesiones en la cara.

Las declaraciones de Alessia tras su accidentado challenge

Alessia Traverso en un intento de mostrar lo ocurrido a sus seguidores subió el video a sus redes sociales, pero rápidamente lo bajó y explicó sus razones.

“Borré el video porque es verdad que hay niños que me siguen”, afirmó en su Instagram.

En esa misma línea, sostuvo: “A pesar que en el video estoy diciendo no lo hagan, es súper peligroso, y mostré que mi cara quedó destrozada, no tengo idea cómo piensan los niños y quizás ellos igual intenten hacerlo”.

“Aclarar nuevamente que NO LO HAGAN, lo que hice fue una tremenda estupidez, no sabía lo peligroso que era”, recalcó la joven sobre el arriesgado challenge que realizó.

Junto a esto, agregó: “Por suerte no pasó a mayores pero podría haber muerto por lo que me estoy enterando, así que hagan caso y no lo hagan”.

Más tarde, Alessia confirmó que asistió a la clínica y que pese a los golpes se encuentra bien. “Cuídense y no hagan estupideces como yo, infórmense antes”, cerró diciendo.