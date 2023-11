Generación 98: Chico Olmedo revelará el secreto mejor guardado de Javiera frente a Gonzalo

23 de Noviembre de 2023

El empresario detrás del proyecto de Punta Virgen la expondrá y provocará una gran discusión entre ella y su ex pareja.

El capítulo de este jueves de Generación 98 tendrá una escena que llamó la atención de todos en el avance: Gonzalo (Nicolás Oyarzún) se enterará que Chico Olmedo (Gabriel Cañas) perdió su virginidad con Javiera (Paloma Moreno).

En el episodio que se emitirá esta noche, el empresario irá detrás de su ex compañera luego que pusiera en evidencia la relación que inventó Martita (Daniela Ramírez) con su amigo Robin (Gabriel Urzúa).

En la escena, Hernán le dirá que entiende su dolor y le confesará que también se divorciará, algo que la tomará por sorpresa.

“Si tú tienes ganas de vengarte, de desquitarte un poco del Gonzalo, yo soy materia dispuesta”, le propondrá Chico Olmedo a Javiera, quien le responderá sin tapujos: “De qué me estás hablando, ubícate”.

Mientras que la mujer se retira, Hernán le gritará: “¡Yo sé que te gusto, yo sé que te gustan las mismas cochinas! ¡Y también sé que perdí la virginidad contigo! ¡Aquí estoy! ¡Para tí!”.

Para su mala suerte, justo en ese momento aparecerá Gonzalo quien inmediatamente le preguntará: “¡¿Qué dijiste?!”.

“No sonaba como talla”

Luego de quedar al descubierto, Chico Olmedo y Javiera le asegurarán a Gonzalo que no era en serio y que se trataba de una broma.

Las excusas de los ex alumnos del Saint Williams no habrían convencido al hijo de Arturo quien le preguntará a su ex esposa: “No sonaba como talla, ¿es verdad lo que dijo el Chico?”.

“¿Yo te tengo que dar explicaciones? Por supuesto que no es verdad. Tendría que nacer tres veces de nuevo y en distintas castas para acostarme con el Chico Olmedo, francamente”, responderá la economista un tanto alterada.

La escena continúa con una discusión entre la ex pareja respecto al quiebre de su relación y el actual vínculo de Gonzalo con Martita.