VIDEO – Generación 98: la potente discusión entre Chico Olmedo y Maca por infidelidad con Tomás

15 de Noviembre de 2023

La discusión entre ambos dejó en evidencia que su matrimonio llegó a su fin.

En el último episodio de Generación 98 se pudo ver que Chico Olmedo (Gabriel Cañas) encaró a Maca (Constanza Mackenna) por su apasionado encuentro con Tomás (Felipe Rojas).

El empresario citó a su esposa con la excusa de entregarle cosas de sus hijos, pero lo cierto es que quería saber la verdad. Esto, luego de que encontrara una pulsera que él mismo le regaló a su pareja, en el living de su ex compañero de colegio.

“Te podrías haber metido con cualquier persona, pero te metiste con el peor hue…”, le recriminó Chico Olmedo llorando mientras le recordaba que él lo humilló en su época escolar.

“¿Por qué hiciste eso? ¡Dime por qué te metiste con el Moco Rodriguez!”, gritó.

Pese a las fuertes palabras de su pareja, el personaje de Constanza Mackenna permaneció en silencio escuchando todo lo que él tenía para decir.

Momentos más tarde, Hernán le preguntó: “¿Cómo fuiste capaz de hacerme algo así? Al menos ten la dignidad de confesarme que fue lo que hicieron”.

La respuesta de Maca contra Chico Olmedo

Luego de todas las declaraciones con las que Chico Olmedo la encaró, Maca no se quiso excusar y con rabia le contó la verdad en el episodio de este martes de Generación 98.

“¡Lo pasé la raja, hue…! Me encantó. Me encantó, Hernán. Lo pasé increíble, ¿eso querías escuchar?”, respondió su esposa, quien aseguró no sentir culpa por lo que hizo.

Impactado por esta confesión el empresario entre lágrimas le dijo: “¿Cómo puedes ser tan cruel?”

“No te equivoques porque esto yo no lo hice por crueldad, lo hice por despecho y por venganza. Yo sabía que te iba a doler”, explicó la rubia sorprendiendo a Hernán con su respuesta.

Junto con esto, la prima de la Turca (Francisca Imboden) aseguró: “Quiero hacer todas las cosas que no hice por estar casada contigo. Ahora siéntate en la comodidad de tu casa y ve como empiezo a vivir mi nueva vida”.

En ese momento, se ve que Macarena se acercaba a la salida cuando Chico Olmedo le dijo: “Asquerosa. Que asquerosa esta versión tuya, si hubiera conocido esta cara antes”. Al escuchar esto, Maca lo interrumpió y afirmó: “Quizás nunca debimos haber cometido el error de casarnos”.

La escena termina cuando la actual esposa de Hernán se saca el anillo de compromiso antes de irse de la casa y se lo deja encima de una mesa.