“Asumí que era una estafa”: cómo Fabrizio Copano fue invitado a actuar por los reyes de Países Bajos

27 de Noviembre de 2023

Fabrizio Copano sigue dando pasos agigantados en la internacionalización de su carrera, tras ser invitado por el propio rey Guillermo Alejandro para actuar en Países Bajos.

Y es que luego de asentarse definitivamente en Estados Unidos junto a su esposa e hijos, Copano informó que fue contratado para presentarse, como parte de un show especial de comedia, en el reconocido teatro De Kleine Komedie, con capacidad para 500 personas.

A través de redes sociales, Fabrizio Copano reconoció que cuando recibió la invitación real, hace cuatro meses atrás, pensó que se trataba de una estafa.

“Hace como 4 meses, me llegó un mail que decía: El Rey de Nederland desea contratarte para un show. Inmediatamente asumí que era una estafa, como esas del príncipe nigeriano”, relató en su cuenta de Instagram.

“Días después mis agentes gringos me confirmaron; efectivamente el Rey Willem-Alexander of the Netherlands, iba a entregar este año el premio Erasmus a Trevor Noah (comediante sudafricano famoso por el Daily Show y animar los Grammys) y querían invitarme a abrir este evento!”, detalló.

“Así que acá estoy”, indicó Fabrizio Copano, mostrando videos e imágenes paseando por Amsterdam.

Junto con ello, apuntó que “mañana estoy invitado a una cena en el palacio real, así que obligado a ver The Crown para aprender que tenedor se sólo para las carnes rojas. Espero no desatar un conflicto internacional”.