Esposa de Fabrizio Copano dio a conocer las primeras imágenes de sus mellizos recién nacidos

6 de Junio de 2023

Pese a que fue Fabrizio Copano quien dio a conocer la noticia, su pareja, Cristina Garza, la que compartió las primeras imágenes de los mellizos.

Los seguidores de Fabrizio Copano se enteraron a través de un podcast que el humorista se había convertido en padre junto a su esposa Cristina Garza.

De hecho, al momento de comenzar el programa Escápate de tu Casa, el humorista confesó la información de inmediato. “Les cuento al tiro: tuve hijos. Y en plural, porque nacieron dos, nacieron los mellis“.

“No es que esté loco, enfermo de la cabeza o me haya escapado de la rehabilitación. Me dieron dos, una por cada guagua“, agregó el ex integrante del Club de la Comedia”.

También señaló, en tono de broma, que “tengo guaguas para regalar. Es sorprendente, emocionante por supuesto, muy bonito“.

Las primeras imágenes de los hijos de Copano

A pesar de que en el séptimo episodio del podcast Fabrizio Copano dio a conocer la noticia, no entregó mayores detalles ni tampoco dio a conocer a los nuevos integrantes de la familia.

De hecho, fue su pareja quien compartió el registro en Instagram, donde se puede apreciar a los mellizos durmiendo en sus cunas, mientras que su hijo mayor se encuentra disfrazado de Spider-Man.

Junto con el registro, Cristina Garza escribió: “Y entonces quedaron 3”.