La preocupación de Fran García-Huidobro por futuro de Coni tras Gran Hermano Chile

1 de Diciembre de 2023

Constanza Capelli, más conocida como Coni, es la figura excluyente y la más querida de Gran Hermano Chile, de cara a la final de este domingo. Sin embargo, Francisca García-Huidobro dejó ver su preocupación por el futuro de la participante tras el reality.

Esto, luego que se conociera que su manager ya tenía agendado al menos 15 presentaciones en bares y discoteques una vez que la ex bailarina de ballet deje el encierro.

Esta situación generó el recelo de la panelista de Gran Hermano, dejando ver que dado que para varios de los jugadores del reality el programa es su primer acercamiento con la fama, podrían ser víctimas de un aprovechamiento por parte de representantes.

“Hay un peligro ahí que a mí me gustaría decirlo, no quiero ser pájaro de mal agüero, porque estos chicos cuando salgan y los que han salido, han recurrido a mánager, representantes, gente que no tengo idea de dónde salieron“, dejó ver García-Huidobro, recordando la presentación de Benjamín Lagos tras su eliminación, donde la Dama de Hierro tuvo un duro desencuentro con su manager.

En esta línea, Fran García-Huidobro aconsejó a Coni, expresando que es “importante que ella se haga respetar y decida qué realmente quiere hacer”.

“Pero de Coni me preocupa el tema de los agentes, managers, representantes, que dicho sea de paso, se quedan con el 50 por ciento de lo que tu ganas…Me interesa mucho que Coni, que es una chica muy talentosa, derroche ese talento de buena manera”, sentenció.