“Fue bastante déspota”: el descargo del manager de Benjamín Lagos tras pelea con Francisca García-Huidobro

28 de Junio de 2023

Danilo Rodríguez tuvo una tensa discusión con la integrante del panel de Gran Hermano durante la edición del pasado lunes.

Durante el capítulo del lunes de Gran Hermano, Francisca García-Huidobro tuvo una tensa discusión con el manager del Benjamín Lagos, Danilo Rodríguez.

A más de 24 horas de lo ocurrido, el también amigo del primer eliminado del reality habló sobre la situación. Esto lo hizo en una conversación con Francisco Halzinki, en las redes sociales del también conocido “Experto en Reality”.

Allí, el ex participante del reality Amor a Prueba, aseguró que tras el momento que se vio por televisión intentó conversar con la panelista.

“En un minuto me quise acercar, pero caché que pescó sus cosas, se puso la bata y se fue“, reveló Danilo Rodríguez.

“Como yo soy un poco sensible, dije, si me acerco a ella, tal vez me va a decir: ‘No quiero saber nada de ti’, porque fue bastante déspota su reacción“, agregó.

También aseguró que le molestó que García-Huidobro dijera que no hablaría con el público del programa. “A nadie le corresponde tratarte así”, sostuvo.

Danilo Rodríguez en defensa de Benjamín Lagos

El manager de Benjamín Lagos también aprovechó la oportunidad para aclarar que el joven se “desvive” por crear contenido y difundir su mensaje en sus redes sociales.

“Entonces, que venga una señora mayor, no sé si está amargada, no tengo idea, a decirle chanta, y no solo eso, siempre lo trató de tirar para abajo… A mí personalmente me genera un descontento”, acusó.

Para terminar expresó lo injusta que fue la situación para él. “Uno, como espectador, no tiene siempre la posibilidad de rebatir. Ellos siempre están en una posición superior. Yo lo encuentro injusto, porque cuando Benja estaba adentro del reality, ella fomentó el odio que ya venía”, cerró.

La respuesta de Francisca García-Huidobro

Una vez terminado Gran Hermano la noche del lunes, Francisca García-Huidobro se refirió a lo sucedido con Danilo Rodríguez en el estudio y aseguró que no estaba arrepentida.

“No me pico, hago lo que me nace del corazón, de la guata, en el caso de hoy, y después me vengo a mi casa súper tranquila”, reconoció.