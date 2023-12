Quienes son los dos participantes que regresarán a Tierra Brava

1 de Diciembre de 2023

Una de las jugadoras confirmó la noticia a través de un video en sus redes sociales.

Los rumores indican que aún quedaría mucho por delante en Tierra Brava, ya que se habría filtrado que dos ex participantes regresan a la casa-hacienda.

Las especulaciones aseguran que se trata de dos mujeres las que recientemente se reintegraron al reality de Canal 13. Sin embargo, el desfase le estaría jugando una mala pasada al programa porque una de ellas todavía no es eliminada y a la otra ni siquiera se le ha visto hacer su primer ingreso en pantalla.

¿Qué participantes regresarán a Tierra Brava?

Según consignó El Filtrador, se trataría de Daniela Aránguiz cuya entrada todavía no se transmite en televisión y la otra jugadora sería Pamela Díaz.

Aunque la salida de la participante del equipo verde no se ha emitido, ella no tuvo problema en confirmar que fue eliminada de la competencia. Pero La Fiera habría vuelto a negociar bien su regreso ya que supuestamente llegó a un acuerdo con la producción donde ganará 15 millones de pesos a la semana.

Pero Canal 13 no ha oficializado esta información, sino que fue la misma Pamela quien se encargó de contarlo a través de sus redes sociales.

“Querida people, estoy aquí. Me voy a Tierra Brava, estoy en Perú (…) no pude decir que no a la oferta, qué quieren que haga”, aseguró la participante en su cuenta de Tiktok.

Las especulaciones se podrá ver corroborar durante las siguientes semanas en el reality que se trasmite de lunes a jueves.