Placebo en Chile: cómo y cuándo ver el regreso de la banda tras 10 años

4 de Diciembre de 2023

La famosa banda británica Placebo regresa a Chile en 2024 luego de una década desde su última presentación. Entérate de cuándo y cómo conseguir entradas para el concierto.

Atención fanáticos. Tras 10 años sin presentarse en el país, la banda británica Placebo anunció su regreso a Chile. El grupo que combina una estética gótica con las influencias musicales del new wawe, synthpop y grunge, fue uno de los más populares entre los adolescentes en los 2000, y luego de su retorno a los escenarios con el disco “Never Let Me Go”, se presentará en el Movistar Arena a comienzos del 2024.

En esta nueva versión de su gira mundial, el dúo de Brian Molko y Stefan Olsdal visitará a sus fanáticos en Chile, Colombia y México. Conoce cómo y cuándo comprar tus entradas aquí.

Placebo en Chile

Tal y como adelantó la productora a cargo del evento Lottus, la banda Placebo se presentará el próximo 20 de marzo en el Movistar Arena.

La preventa para el concierto estará disponible a partir de mañana martes 5 de diciembre por Puntoticket únicamente para los clientes del Banco de Chile, mientras que la venta general comenzará este jueves 7 a través de la misma plataforma.

Preventa: martes 5 de diciembre desde las 12:00 AM

martes 5 de diciembre desde las 12:00 AM Venta general: jueves 7 de diciembre a las 12:00 AM

El valor de las entradas oscila entre los $34.500 (Tribuna) hasta los $109.300 (Platea Baja Diamante), mientras que considerará una sola cancha general con un precio de $57.500.